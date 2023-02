Vụ tai nạn làm 10 người chết tại tỉnh Quảng Nam: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Như VOV đã thông tin, 4 giờ sáng ngày 14/2, trên Đường tỉnh 606, đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 76B-00660 và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 92H-004.33, sơ-mi rơ-moóc 92R-004.69. Hậu quả làm chết 10 người, 11 bị thương.

Theo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, dấu vết tại hiện trường cho thấy, chiếc xe khách đã đâm thẳng vào bộ phận mâm xoay và chốt kéo nối giữa đầu xe ô tô đầu kéo và sơ-mi rơ-moóc. Cú va chạm mạnh khiến bộ phận mâm xoay bị biến dạng; xe khách bị lật ngửa, phần vỏ xe biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn làm 10 người chết, 11 người bị thương.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Qua làm việc với Cơ quan Công an, tài xế Trần Minh Nhật (41 tuổi) trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - người điều khiển xe đầu kéo khai rằng, anh điều khiển xe lưu thông trên đường hậu cần Cảng Tam Hiệp đến ngã tư giao nhau với đường Võ Chí Công. Lúc đó đường trống, tài xế này tập trung phía trước nên không phát hiện xe khách đang chạy trên đường Võ Chí Công. Theo Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, khu vực ngã tư xảy ra tai nạn có đèn tín hiệu giao thông nhưng thời điểm đó trời sương mù, tầm nhìn hạn chế.

“Hai xe chạy trên 2 đường vuông góc với nhau nên không để ý, cho nên 2 xe đang chạy rồi tông nhau nghe tiếng nổ ầm nên hoảng hốt. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xác định rõ lỗi gây ra vụ tai nạn thuộc ai, nếu lỗi của bên xe container thì khởi tố, còn lỗi thuộc về tài xế xe khách đã tử vong thì có thể sẽ không khởi tố.”

Theo dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 41 phút ngày 14/2, xe đầu kéo chạy trên đường hậu cần Cảng Tam Hiệp với tốc độ 30 km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/giờ. Trong khi tuyến đường này cho phép chạy tối đa 70 km/giờ. Cũng thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy trên đường ven biển Võ Chí Công với tốc độ 69 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/giờ, trong khi tuyến đường này cho phép chạy dưới 60km/giờ. Ngoài ra, theo quy định, xe khách 16 chỗ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe, lúc xảy ra tai nạn trên xe có 21 người.

Xe khách lật ngửa, phần vỏ xe bị biến dạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, bước đầu xác định thời điểm gặp nạn, xe khách chở vượt số người quy định, chạy vượt tốc độ và đi vào đường cấm xe khách. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để xem xét có khởi tố vụ án hay không.

“Công an huyện Núi Thành đang điều tra ban đầu, các cơ quan đang củng cố hồ sơ. Hiện, tài xế xe khách đã tử vong rồi nên chúng tôi cần xem xét tài xế xe container có lỗi gì không chứ còn tài xế xe khách đã tử vong rồi mà.”

Cú va chạm mạnh khiến bộ phận mâm xoay bị biến dạng.

Đường ven biển Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam, đoạn qua địa phận huyện Núi Thành, nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện. Tuy nhiên, kể từ thời điểm thông xe kỹ thuật vào năm 2020 đến nay, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến này ngày càng đông. Trên tuyến này, nhiều xe tải trọng nặng, kích thước lớn, chạy với tốc độ cao, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 12/1/2023, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn về việc tổ chức giao thông trên đường ven biển Võ Chí Công. Công văn này nêu rõ, giai đoạn này đường Võ Chí Công ưu tiên phát triển du lịch và dân sinh. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 20/1 phải đặt biển báo cấm xe kéo sơ-mi rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên lưu thông (trừ xe phục vụ thi công các công trình dọc tuyến và các dự án hai bên tuyến mà không có đường đi khác). Các phương tiện còn lại lưu thông bình thường./.