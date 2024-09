Nỗi đau của đại gia đình 9 người bị vùi lấp dưới 6 mét đất

Vẫn mặc nguyên chiếc áo tang, Hoàng Trọng Diệp bàng hoàng không thể nói lên lời. Em đã bị mất cả gia đình (gồm cha, mẹ và em) khi căn nhà than yêu của em bị vùi lấp. Vì đang đi công an nghĩa vụ nên Diệp may mắn thoát nạn. Người mặc áo tang phía sau Diệp là anh Hoàng Văn Biên – chú ruột của Diệp. Cha mẹ anh (tức là ông bà nội của Diệp) cũng bị vùi lấp trong đêm định mệnh ấy. Anh đi làm thuê ở Hà Giang không có nhà nên thoát nạn.