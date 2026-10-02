Bắt gặp con vật khổng lồ nằm bất lực: Bé gái 10 tuổi làm việc đặc biệt, gần 10 người đến tiếp sức 4 giờ

Một phát hiện bất thường về con vật khổng lồ giữa vùng nước nông đã khiến chuyến đi của hai mẹ con tại Australia rẽ sang hướng không ngờ.

Ngày 9/8/2026, bé gái 10 tuổi tên Scarlet đang cùng mẹ là Chantelle Smith đi mô tô nước tại khu vực Wathumba Creek, phía tây đảo K'gari, bang Queensland, Australia, thì bất ngờ phát hiện một con vật khổng lồ nằm gần như bất động giữa vùng nước cạn.

Khi tiến lại gần, hai mẹ con nhận ra đó là một cá voi lưng gù non bị mắc cạn.

Con vật có kích thước vượt xa cô bé và dường như không thể tự di chuyển ra vùng nước sâu. Trước tình huống bất ngờ, Scarlet không đứng nhìn mà liên tục dùng tay vẩy nước lên cơ thể cá voi.

Hành động của cô bé nhằm giúp da con vật duy trì độ ẩm trong lúc chờ thủy triều dâng.

Theo lời bà Chantelle Smith, khi hai mẹ con phát hiện cá voi, bà rất lo lắng vì không biết con vật đã bị mắc tại đó bao lâu và liệu nó có thể tự thoát ra hay không.

Hai mẹ con sau đó kiểm tra với những người trên một chiếc thuyền gần đó và được biết sự việc đã được thông báo tới cơ quan chức năng.

Gần 10 người cùng hỗ trợ con vật khổng lồ suốt 4 giờ

Sau khi mẹ con Scarlet rời khu vực, nhiều người khác tiếp tục ở lại bên cá voi.

Khoảng 10 giờ sáng, một tình nguyện viên tên Kim Ralph tới hiện trường cùng chồng, con trai ở tuổi thiếu niên và một số người bạn. Nhóm của bà sau đó phối hợp với khoảng 6 người khác đang có mặt tại khu vực.

Tổng cộng, gần một chục người cùng tham gia hỗ trợ cá voi non.

Trong khoảng 4 giờ, nhóm người liên tục té nước lên cơ thể con vật để giúp cá voi không bị khô trong lúc nằm giữa vùng nước nông.

Đáng chú ý, họ không cố kéo hay đẩy cá voi trở lại biển bởi một con vật có kích thước lớn như vậy có thể bị thương nếu bị tác động sai cách.

Thay vào đó, mọi người chủ yếu giữ khoảng cách phù hợp, giúp cơ thể cá voi duy trì độ ẩm và chờ thủy triều dâng.

Kim Ralph cho biết một trong những điều khiến bà lo lắng nhất là không ai biết chính xác con cá voi đã mắc cạn bao lâu trước khi được phát hiện.

Trong thời gian chờ đợi, con vật vẫn nằm tại chỗ. Những người có mặt gần như không thể làm gì ngoài việc tiếp tục vẩy nước và hy vọng mực nước sớm tăng lên.

Khoảnh khắc thủy triều dâng mang đến cái kết bất ngờ

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tình hình bắt đầu thay đổi.

Khi thủy triều dâng, mực nước quanh khu vực cá voi mắc cạn tăng dần. Con vật khổng lồ cuối cùng có đủ độ sâu để tự di chuyển khỏi bãi cạn.

Theo thông tin được ABC News Australia dẫn từ cơ quan môi trường Queensland, cá voi non sau đó tự thoát khỏi vị trí mắc kẹt và bơi trở lại vùng nước sâu.

Cái kết khiến những người tham gia hỗ trợ đặc biệt vui mừng khi cá voi non được cho là đã tìm lại cá voi mẹ. Hai con sau đó cùng bơi khỏi khu vực.

Sự việc cũng khiến cơ quan chức năng Australia nhắc lại khuyến cáo dành cho người dân khi phát hiện cá voi hoặc những động vật biển lớn mắc cạn.

Người dân được khuyên nên nhanh chóng thông báo cho lực lượng quản lý động vật hoang dã thay vì tự ý tiếp cận quá gần.

Tiến sĩ Wally Franklin, một nhà khoa học biển, cảnh báo rằng cá voi dù đang mắc cạn vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bất ngờ vung đuôi hoặc vây ngực. Người dân cũng không nên tùy tiện chạm vào cơ thể cá voi vì có thể tiềm ẩn nguy cơ lây truyền mầm bệnh giữa người và động vật.

Theo ABC News, quần thể cá voi lưng gù ở miền đông Australia hiện được ước tính khoảng 50.000 con sau nhiều thập kỷ phục hồi.

Tính đến ngày 11/8/2026, đã có 13 trường hợp cá voi mắc cạn được ghi nhận trong năm tại khu vực này. Giới chuyên gia cho rằng khi quần thể cá voi tăng lên, khả năng con người bắt gặp những trường hợp tương tự cũng có thể trở nên thường xuyên hơn.

K'gari, trước đây được gọi là đảo Fraser, là một trong những khu vực tự nhiên nổi tiếng của bang Queensland. Wathumba Creek nằm ở phía tây hòn đảo và chịu ảnh hưởng rõ rệt của thủy triều.

Khi nước rút, nhiều vùng tại đây trở nên rất nông. Những động vật biển lớn nếu di chuyển vào khu vực không đúng thời điểm có thể gặp khó khăn khi tìm đường trở lại biển.

Với Scarlet, chuyến đi cùng mẹ đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt.

Từ hành động đầu tiên của cô bé khi vẩy nước lên con vật khổng lồ cho tới lúc gần 10 người tiếp tục công việc này suốt nhiều giờ, tất cả đều chờ đợi thủy triều trở lại.

Sau khoảng 4 giờ kiên trì hỗ trợ, điều mọi người mong đợi cuối cùng cũng xảy ra, cá voi non tự thoát khỏi vùng nước cạn, tìm lại mẹ và cùng bơi trở về biển.

Theo ABC News, Wide Bay, Behind The News