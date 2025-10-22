Bắt được cá sấu quý hiếm nặng hơn 50 kg ở phố biển Quy Nhơn

Chiều 22/10, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện và bắt giữ một con cá sấu nặng hơn 50kg xuất hiện trong khu dân cư ven biển.

"Nhận định đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB - loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nên người dân chủ động giao nộp con cá sấu cho UBND phường tiếp nhận, xử lý và bàn giao về nơi bảo tồn theo quy định", đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Cá sấu quý hiếm nặng hơn 50 kg được người dân phường Quy Nhơn Nam bắt được.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước – Quy Nhơn tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc ban đầu cho con cá sấu.

Sau đó, cá thể này sẽ được bàn giao về khu bảo tồn theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, việc người dân chủ động giao nộp cá sấu thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cao trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, gìn giữ đa dạng sinh học.

Con tê tê quý hiếm được người dân phường Quy Nhơn Nam giao nộp ngày 28/9.

Trước đó ngày 28/9, cũng trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, khi phát hiện một nhóm thanh niên mang cá thể tê tê đi rao bán, anh Nguyễn Thiện Quang (SN 1998, tạm trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua lại và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê nói trên có tên khoa học Manis javanica, thuộc Nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đây là loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, được pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ dưới bất kỳ hình thức nào.