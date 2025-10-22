Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện Bạch Mai, khóc trên taxi: Mẹ vợ lên tiếng giải thích

Những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan vụ "tài xế taxi giúp đỡ người bố nghèo có con mới sinh nguy kịch trong viện Bạch Mai" vẫn đang là tâm điểm chú ý trên các trang mạng xã hội thời gian này.

Thông tin trên báo VOV, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, không như mạng xã hội đăng tải, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc.

Bà ngoại của cháu bé là bà Triệu Thị Còi (Lào Cai). Chia sẻ trên VOV, bà Còi cho hay vào 2 ngày cuối tuần vừa rồi, anh La Văn Nam (SN 2000, Trấn Yên, Lào Cai) tranh thủ về quê để vừa đón vợ đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái về nhà, vừa tìm cách vay mượn thêm tiền. Thế nhưng đi được nửa đường thì bác sĩ gọi quay lại để làm thủ tục cho con đang đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ báo cần chuyển phòng cho em bé, nói bé đã khá hơn, tự thở được. "Chắc con rể nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc”, bà Còi cho biết. Theo thông tin mới nhất từ bà Còi thì hiện em bé đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường.

Người bố nghe không rõ cuộc điện thoại nên hiểu nhầm con gặp chuyện chẳng lành. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Phụ nữ số, người tài xế trong câu chuyện - anh Thành, cho hay anh đã liên hệ được với người bố nghèo anh chở trên xe cách đây ít ngày. Người bố chia sẻ với anh Thành mình bị hiểu nhầm ý của bác sĩ và may mắn con vẫn khoẻ mạnh.

"Nghe xong mà mình cũng thấy mừng thay cho bạn ý. Thật may mắn, chúc mừng gia đình bạn. Qua đây em cũng chỉ xin đính chính lại thông tin con bạn vẫn bình an ạ. Cũng rất mong có các mạnh thường quân giúp đỡ em ấy ạ", anh Thành chia sẻ trên Phụ nữ số.

Như đã đưa tin thì ngày hôm qua (21/10), mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn. Theo như bài đăng của tài xế chia sẻ, trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non, anh nhận được tin con qua đời và vội quay lại Bệnh viện Bạch Mai. Trong túi của người đàn ông kia chỉ còn 200.000 đồng, nên anh tài xế đã chở miễn phí. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, cháu bé trong câu chuyện hoàn toàn khỏe mạnh và đây chỉ là hiểu nhầm.