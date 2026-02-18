Bất động sản 2026 tỏa sáng, 4 phân khúc dự báo hút mạnh dòng tiền đầu tư

Đất nền vùng ven

Dự báo về thị trường bất động sản 2026, nhiều chuyên gia khẳng định đất nền vùng ven Hà Nội như Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai…tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, cho rằng dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng dịch chuyển, tìm kiếm những phân khúc và khu vực mới. Diễn biến gần đây cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét, khi nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính dần chuyển hướng sang các khu vực ven đô do gần như không còn cơ hội đầu tư tại khu vực trung tâm Hà Nội - nơi giá chung cư, biệt thự và nhà liền kề đã ở mức quá cao.

Đất nền ven đô được dự báo vẫn hút tiền của nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGO Homes, cũng dự báo năm 2026, dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển, tìm kiếm những phân khúc, thị trường mới và đất nền ven đô là lựa chọn của nhiều người.

Quan sát diễn biến thị trường thời gian gần đây, ông Chung khẳng định xu hướng dịch chuyển này đang từng bước được định hình và khá rõ nét. Nhóm khách hàng có trong tay tài chính 5 -10 tỷ đồng bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm vùng đất mới do họ gần như không có cơ hội để đầu tư tại thị trường trung tâm Hà Nội khi giá chung cư, biệt thự, liền kề đều quá cao.

Bất động sản công nghiệp

Sang năm 2026, phân khúc bất động sản công nghiệp dự báo sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh tại OneHousing cho biết, với việc Chính phủ đã thống nhất đặt mục tiêu 2025 và lộ trình từ nay đến 2030 là nâng mức thu nhập bình quân đầu người thì bất động sản khu công nghiệp cũng là một mảng rất màu mỡ. Ngoài ra, khi rất nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam thì sẽ kéo theo những công ty "ăn theo".

Bất động sản công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2026.

“Tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu tuyệt vời, bởi khi bất động sản khu công nghiệp phát triển tốt thì có thể tạo ra công ăn việc làm cho người dân. Đồng nghĩa với việc người dân có thu nhập để mua nhà, đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam - cũng đánh giá, thời gian qua, sự phát triển hạ tầng giao thông đã thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển và xu hướng này có thể còn kéo dài. Vì trong bối cảnh nguồn vốn FDI tiếp tục gia tăng mạnh mẽ thì phân khúc này sẽ nóng lên trong năm nay.

Cũng theo ông Đính, Việt Nam cũng đang xây dựng lộ trình phát triển để vươn lên trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu, nhằm đảm bảo vị thế thu hút vốn FDI. Các vấn đề pháp lý liên quan đến khu công nghiệp cũng được quy định cụ thể sẽ tạo thêm dư địa phê duyệt quỹ đất; Quy hoạch sử dụng đất của nhiều tỉnh, thành phố cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Nút thắt về pháp lý đang dần nới lỏng sẽ tạo tiền đề cho nguồn cung mới được phê duyệt trong 2 năm tới.

"Trong bối cảnh nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng, cuộc đua mở rộng nguồn cung khu công nghiệp của các chủ đầu tư dự báo còn diễn ra mạnh mẽ trong tương lai", ông Đính nhận định.

Bất động sản nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn trầm lắng và quá trình thanh lọc mạnh mẽ của thị trường, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang cho thấy những chuyển động tích cực và đứng trước cơ hội bứt phá trong năm tới.

Bất động sản nghỉ dưỡng hồi sinh.

Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng du lịch đang phục hồi và tăng trưởng trở lại. Với mối quan hệ “cộng sinh” chặt chẽ thì khi du lịch khởi sắc sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, qua đó tạo lực cầu cho bất động sản nghỉ dưỡng.

Thêm một yếu tố đang âm thầm tạo sóng cho bất động sản nghỉ dưỡng là sự bứt tốc của hạ tầng giao thông. Cao tốc Bắc - Nam, các tuyến kết nối vùng ven biển, sân bay mới và nâng cấp sân bay hiện hữu đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển tới các điểm đến du lịch.

Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều điểm đến mới đang nổi lên, nhất là những địa phương còn dư địa phát triển, quỹ đất lớn, cảnh quan nguyên sơ và chính sách thu hút đầu tư rõ ràng, được xem là vùng trũng hút dòng tiền trung - dài hạn trong chu kỳ tới.

Cùng với đó, các quy định pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản đang được rà soát, sửa đổi theo hướng minh bạch hơn. Việc từng bước tháo gỡ vướng mắc pháp lý không chỉ giúp khơi thông nguồn lực cho các dự án hiện hữu mà còn tạo nền tảng để triển khai các dự án mới bài bản, đúng chuẩn ngay từ đầu.

Thị trường cũng đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, khi các doanh nghiệp yếu về tài chính, phát triển theo phong trào dần bị đào thải, nhường chỗ cho những đơn vị có tiềm lực, kinh nghiệm vận hành và tầm nhìn dài hạn. Sự tham gia sâu hơn của các đơn vị quản lý quốc tế góp phần nâng chuẩn bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, tiệm cận khu vực.

Căn hộ chung cư

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc kinh doanh PropertyGuru Vietnam - kết quả khảo sát xu hướng thị trường chung cư cho thấy 44% người tham gia khảo sát nhận định giá sẽ tiếp tục tăng nhẹ, 17% dự báo giá tăng mạnh, 27% cho rằng giá chung cư ổn định, 11% dự báo giá giảm nhẹ và 2% dự báo giá bán chung cư giảm mạnh.

Nêu quan điểm cá nhân, ông Tuấn cho rằng giá chung cư nhiều khả năng tiếp tục tăng trong đầu năm 2026, chủ yếu do nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm tỷ trọng lớn, kéo mặt bằng giá lên cao.

Giá chung cư được dự đoán vẫn tăng trong năm 2026. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, nhu cầu ở thực duy trì ở mức cao, trong khi giá đất và chi phí xây dựng tăng, còn nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Ngoài ra, xu hướng người dân chuyển từ nhà riêng sang chung cư, nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cũng góp phần tạo áp lực tăng giá.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Vietnam - cho biết, thị trường bất động sản hiện nay đang dịch chuyển rõ nét theo hướng phục vụ nhu cầu ở thực, mang tính bền vững.

Minh chứng là mức độ quan tâm đối với phân khúc căn hộ chung cư trong tháng 11/2025 tăng 3%, nhà riêng tăng 1%, trong khi các phân khúc đầu tư giảm mạnh, gồm đất nền giảm 22%, nhà phố giảm 3% và biệt thự giảm 8%.

Kết quả khảo sát thị trường thời gian qua cũng ghi nhận có 64% người mua nhà để ở, trong khi 36% người mua để đầu tư.

“Chung cư vẫn là phân khúc giữ vai trò dẫn dắt trong nửa đầu năm 2026, nhưng không phải dự án nào cũng có thể duy trì thanh khoản tốt. Những sản phẩm pháp lý chưa hoàn chỉnh, vị trí xa trung tâm, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ hoặc thiếu tiện ích sống thực chất sẽ đối diện rủi ro chững giao dịch, dù thị trường chung được đánh giá là ổn định hơn”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.