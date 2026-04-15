Bật điều hoà nên đóng hay mở cửa sổ? Trả lời sai bạn mất cả triệu tiền điện

Trong những ngày hè oi ả, chiếc điều hòa (máy lạnh) trở thành "vị cứu tinh" không thể thiếu. Tuy nhiên, có một thói quen mà đại đa số người dùng Việt đang mắc phải: Đóng kín mít tất cả các cửa từ lúc bắt đầu bật cho đến khi tắt máy. Liệu đây có thực sự là cách sử dụng thông minh?

1. Cái giá của việc "kín cổng cao tường"

Về mặt vật lý, việc đóng kín cửa giúp ngăn chặn sự thất thoát nhiệt. Điều này giúp máy lạnh đạt được nhiệt độ cài đặt nhanh hơn và giảm tải cho máy nén, từ đó tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, mặt trái của nó lại nằm ở chất lượng không khí. Khi một căn phòng bị đóng kín hoàn toàn trong nhiều giờ sẽ có thể xảy ra các trường hợp:

- Thiếu oxy (O2): Con người liên tục hít vào O2 và thở ra CO2. Trong không gian hẹp, nồng độ CO2 tăng cao có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, lờ đờ khi ngủ dậy.

- Tích tụ vi khuẩn và mùi: Không khí không được lưu thông khiến các hạt bụi mịn, vi khuẩn, và mùi ẩm mốc từ máy lạnh quẩn quanh trong phòng.

- Độ ẩm thấp: Điều hòa hút ẩm rất mạnh, đóng kín cửa lâu ngày dễ khiến da bị khô, niêm mạc mũi bị kích ứng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người già.

2. Quy tắc "mở - đóng" cửa sổ khi bật điều hòa

Đáp án chính xác cho câu hỏi "nên đóng hay mở cửa sổ khi bật điều hòa" không phải là "luôn đóng" hay "luôn mở", mà là biết cách sử dụng đúng thời điểm. Các chuyên gia điện lạnh đưa ra lời khuyên theo quy trình sau:

Giai đoạn 1: Khi mới bật máy - Hãy mở cửa sổ!

Đừng vội đóng cửa ngay khi vừa nhấn nút "On" trên điều hòa. Hãy mở hé cửa sổ hoặc cửa chính trong khoảng 5 - 10 phút đầu.

Lý do: Điều này giúp đẩy luồng không khí nóng, ẩm mốc và bụi bặm tích tụ trong máy (sau một đêm hoặc một ngày không sử dụng) ra ngoài. Đồng thời, nó giúp không khí tươi từ bên ngoài tràn vào, thay thế cho luồng khí "tù đọng" trong phòng.

Giai đoạn 2: Khi máy đang chạy - Đóng kín cửa nhưng không "tuyệt đối"

Sau khi phòng đã thông thoáng, hãy đóng cửa để máy làm lạnh hiệu quả. Tuy nhiên, nếu phòng bạn không có quạt thông gió, hãy để một khe hở nhỏ ở cửa sổ hoặc cửa ra vào. Một khe hở chỉ khoảng 1 - 2 cm là đủ để tạo ra sự chênh lệch áp suất, giúp không khí giàu oxy bên ngoài len lỏi vào trong mà không làm thất thoát quá nhiều nhiệt điện.

Giai đoạn 3: Sau mỗi 2 đến 3 tiếng dùng điều hòa - Thay đổi không khí

Cứ sau khoảng vài giờ hoạt động, bạn nên mở cửa phòng trong vài phút để "thay máu" không khí. Điều này đặc biệt quan trọng nếu trong phòng có đông người.

3. Những lầm tưởng thường gặp khi dùng điều hòa

Để nhiệt độ càng thấp càng nhanh mát: Thực tế, máy lạnh hoạt động theo nguyên lý thổi hơi lạnh cho đến khi phòng đạt nhiệt độ cài đặt. Để 16°C không giúp phòng mát nhanh hơn 25°C, nó chỉ khiến máy nén chạy quá tải lâu hơn. Hãy kết hợp thêm một chiếc quạt để hơi lạnh được luân chuyển đều khắp phòng.

Lắp điều hòa không cần quạt thông gió: Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Quạt thông gió giúp hút khí thải ra ngoài và tạo điều kiện cho khí tươi đi vào. Nếu phòng quá kín và không có quạt hút, bạn đang tự nhốt mình trong một "chiếc hộp" thiếu oxy.

4. Bí quyết để vừa mát, vừa khỏe, vừa rẻ khi dùng điều hòa

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng điều hòa, bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ sau:

Đặt một chậu nước hoặc máy phun sương: Giúp duy trì độ ẩm, tránh khô da và viêm họng.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ: Lưới lọc bẩn là "ổ" vi khuẩn. Hãy rửa sạch chúng mỗi 2 tuần một lần.

Nhiệt độ lý tưởng: Hãy giữ ở mức 25°C - 27°C. Đây là khoảng nhiệt độ mà cơ thể con người cảm thấy thoải mái nhất và máy lạnh cũng hoạt động ổn định nhất.