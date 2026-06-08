Bật điều hòa 5 ngày liên tục không tắt, nhiều gia đình gặp hiện tượng này: EVN cảnh báo

Những gia đình thường xuyên bật điều hòa trong những ngày này cần xem ngay.

Vừa qua, một người dùng đăng tải video về chiếc điều hoà nhà mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, trong video, chiếc điều hoà liên tục bị nhỏ nước. Kèm theo đó, chính chủ giải thích: Điều hoà bật liên tục 5 ngày không tắt. Nó bị làm sao vậy nhỉ?

Thực tế, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Không chỉ là dấu hiệu cho thấy máy đã chạy quá lâu, mà còn có thể cho thấy điều hòa đang bị bẩn, tắc đường thoát nước hoặc phải hoạt động quá tải trong cao điểm nắng nóng.

Vì sao điều hòa chảy nước sau nhiều ngày bật liên tục?

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình gần như bật điều hòa cả ngày lẫn đêm. Khi dàn lạnh bất ngờ nhỏ nước xuống phòng, không ít người cho rằng máy đã bị “quá tải”. Tuy nhiên, về nguyên lý, điều hòa khi làm lạnh vốn tạo ra nước ngưng tụ. Hơi ẩm trong không khí gặp dàn lạnh sẽ hóa thành nước, chảy xuống máng hứng rồi thoát ra ngoài qua ống thoát nước.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi lượng nước này không thoát đúng đường mà tràn ngược vào trong phòng. Theo Daikin India, các nguyên nhân phổ biến khiến điều hòa rò nước gồm tắc đường thoát nước ngưng, lọc gió bẩn, dàn bay hơi đóng băng, ống thoát nước bị tuột, lắp đặt sai hoặc dàn lạnh quá bẩn.

Điều này có nghĩa, bật điều hòa liên tục 5 ngày không hẳn là nguyên nhân duy nhất khiến máy chảy nước. Nhưng nếu ống thoát nước vốn đã nghẹt một phần, máng hứng bẩn hoặc lọc gió lâu ngày chưa vệ sinh, việc máy chạy liên tục sẽ khiến lượng nước ngưng tụ phát sinh đều đặn hơn. Khi nước không thoát kịp, dàn lạnh sẽ bắt đầu nhỏ giọt xuống phòng.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng khuyến cáo người dùng cần làm sạch đường thoát nước ngưng của điều hòa định kỳ, bởi đường thoát bị tắc có thể gây tràn nước và làm hư hại khu vực xung quanh.

Máy có bị quá tải nếu bật nhiều ngày không tắt?

Điều hòa hiện đại có thể vận hành trong thời gian dài nếu được lắp đúng công suất và bảo trì tốt. Tuy nhiên, trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm, máy sẽ phải làm việc nặng hơn bình thường, đặc biệt khi phòng hấp nhiệt mạnh, nhà hướng Tây, cửa kính lớn, dàn nóng đặt nơi bí hoặc người dùng cài nhiệt độ quá thấp.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, bộ lọc bẩn hoặc tắc sẽ làm giảm luồng gió và hiệu suất của hệ thống. Khi luồng gió bị cản, bụi có thể bám vào dàn bay hơi, làm giảm khả năng hấp thụ nhiệt và khiến thiết bị dễ gặp trục trặc hơn nếu tiếp tục vận hành kéo dài.

Vì vậy, điều hòa không nhất thiết hỏng ngay chỉ vì bật vài ngày liên tục. Nhưng nếu máy đang bẩn, thiếu bảo trì hoặc phải chạy ở mức nhiệt quá thấp, các dấu hiệu như kém lạnh, gió yếu, dàn lạnh đóng tuyết, chảy nước, dàn nóng quá nóng hoặc hóa đơn tiền điện tăng mạnh có thể xuất hiện rõ hơn.

EVN khuyến cáo dùng điều hòa thế nào trong ngày nắng nóng?

Trong các khuyến cáo về sử dụng điện mùa hè, EVN và EVNHANOI nhiều lần nhấn mạnh người dân không nên đặt điều hòa quá thấp, cần kết hợp quạt và hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

Theo EVN, khi sử dụng điều hòa nên đóng kín cửa, duy trì nhiệt độ khoảng 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm, kết hợp quạt điện để giảm bớt công suất điều hòa. EVNHANOI cũng khuyến cáo trong đợt nắng nóng, khách hàng nên sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt gió để giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát.

Với gia đình phải dùng điều hòa nhiều ngày liên tục, cách hợp lý không phải là để máy chạy suốt ngày ở mức 16-18 độ C. Người dùng nên kéo rèm, đóng kín cửa khi nắng gắt, hạn chế mở cửa ra vào và đặt nhiệt độ khoảng 26-28 độ C. Khi phòng đã mát, không nên tiếp tục hạ nhiệt độ sâu vì điều này chỉ khiến máy chạy lâu hơn và tốn điện hơn.

Nếu dàn lạnh bắt đầu nhỏ nước, nên tắt máy trước, nhất là khi nước rơi gần ổ điện, tivi, máy tính hoặc sàn gỗ. Sau đó, cần kiểm tra lọc gió, đường thoát nước và gọi thợ kỹ thuật nếu máy kém lạnh, gió yếu, đóng tuyết hoặc tiếp tục rò nước.