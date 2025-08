Bật điều hòa 24/24h, máy có bị mệt?

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hầu hết mọi người mong ở trong nhà, bật điều hòa để tránh nóng. Nhiều gia đình có trẻ em còn bật 24/24 vì lo trẻ chạy nhảy, ra mồ hôi có thể ốm sốt.

Có ý kiến cho rằng việc bật điều hòa 24/24h có thể khiến máy quá tải, dễ dẫn đến hỏng hóc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là điều không đáng lo vì khi thiết kế, các nhà sản xuất phải tính đến việc máy bị vận hành liên tục. Tuổi thọ của máy điều hòa rất cao, nó có thể hoạt động liên tục không lo "mệt".

Theo tính toán của các nhà sản xuất, máy điều hòa có thể hoạt động 24/24h liên tục trong 2 năm.

Nhiều người lo rằng nếu bật điều hòa 24/24h, máy sẽ bị mệt. (Ảnh: Sohu)

Do đó, về mặt lý thuyết, máy điều hòa có thể chịu được hoạt động liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bật điều hòa 24/24 trong một thời gian dài, máy và người đều có thể chịu một số ảnh hưởng.

Những ảnh hưởng khi bật điều hòa 24/24h

Ảnh hưởng đối với sức khỏe : Để ngăn không khí lạnh thoát ra ngoài, chúng ta thường đóng kín cửa sổ khi bật điều hòa. Ở môi trường kín như vậy trong thời gian dài, chúng ta sẽ cảm thấy ngột ngạt và mệt. Ngoài ra, khi máy lạnh làm mát, nó sẽ hút hơi ẩm trong không khí khiến chúng ta cảm thấy da khô căng, cổ họng rát, thậm chí một số trẻ bị chảy máu cam.

Ngoài ra, nếu ở trong phòng máy lạnh thời gian dài, chúng ta sẽ khó thích nghi với nhiệt độ cao bên ngoài, làm xuất hiện các triệu chứng như đau đầu và nghẹt mũi.

Ảnh hưởng đến thiết bị: Sức chịu đựng của các bộ phận trong máy điều hòa không giống nhau. Ví dụ, động cơ quạt ở dàn nóng chỉ có thể chịu được nhiệt độ khoảng 50 độ C. Khi nhiệt độ bên ngoài cao (khoảng 40 độ C), nếu hoạt động liên tục trong thời gian dài, máy sẽ bị quá nhiệt, ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ảnh hưởng lớn đến ví tiền: Ai cũng biết điều hòa tiêu tốn rất nhiều điện, bật càng lâu thì càng tốn điện. Nếu bạn bật điều hòa 24/24h, mức tiêu thụ điện sẽ cao đến mức đáng báo động. Hóa đơn tiền điện có thể gây áp lực lớn cho gia đình.

Thay vì ở trong phòng điều hòa 24/24, bạn nên ra ngoài để hít không khí. (Ảnh: Sohu)

Cách sử dụng điều hòa đúng, tiết kiệm

Cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý: Chúng ta đều biết rằng nhiệt độ điều hòa càng thấp thì máy càng tiêu thụ nhiều điện năng. Thông thường, mỗi độ tăng lên có thể tiết kiệm khoảng 10% điện năng. Việc cài đặt điều hòa ở mức 20 độ C hoặc 16 độ C không chỉ rất tốn điện mà còn dễ gây cảm lạnh. Nhìn chung, chênh lệch nhiệt độ phòng và ngoài trời chỉ nên trong khoảng 5 đến 10 độ C.

Không nên bật và tắt thường xuyên: Một số người sợ tốn điện nên luôn tắt điều hòa mỗi khi nhiệt độ phòng giảm xuống, rồi bật lại khi phòng ấm lên để giảm thời gian hoạt động của thiết bị, giảm lượng điện tiêu thụ. Đây là một sai lầm lớn. Khi điều hòa mới bật, điện năng tiêu thụ gấp 7 lần so với khi chạy liên tục. Việc bật tắt liên tục chỉ làm tốn điện thêm, gây hư hỏng máy nén và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Việc tắt bật liên tục sẽ gây tốn điện nhiều hơn bạn nghĩ. (Ảnh: Sohu)

Vệ sinh điều hòa thường xuyên: Mở tấm chắn gió của máy điều hòa, bên trong có hai tấm lọc, chúng sẽ bám rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh, lưới lọc sẽ bị tắc nghẽn theo thời gian, máy không thổi được hơi lạnh ra ngoài mà còn tiêu tốn nhiều điện năng hơn để làm mát, gió cũng sẽ mang theo bụi bẩn và vi khuẩn, khiến chất lượng không khí trong phòng trở nên kém hơn.

Vì vậy, chúng ta phải nhớ tháo tấm lọc và vệ sinh thường xuyên.

Đặt một chậu nước trong phòng: Điều hòa có thể làm phòng bạn bị khô khi làm mát. Việc đặt một chậu nước trong phòng có thể tăng độ ẩm và ngăn ngừa cảm giác khó chịu do không khí khô. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên mở cửa ra vào hoặc cửa sổ để thông gió phòng, tránh tình trạng giảm ôxy trong phòng kín có điều hòa.