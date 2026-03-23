Bắt bà Phan Thanh Hương 63 tuổi

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang gần đây đã phối hợp với Công an xã Thái Bình kiểm tra, phát hiện 01 xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ móoc do Trần Văn Trí sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An điều khiển, vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ. Số pháo hoa nổ này được đối tượng ngụy trang tinh vi bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên trên nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Trí và tang vật. Ảnh: CA Tuyên Quang

Quá trình đấu tranh, Trần Văn Trí khai số pháo hoa nổ trên do một người phụ nữ tên là “Phan Hương” là người Việt Nam thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, hiện đang sinh sống tại Lào thuê Trí vận chuyển đến Tuyên Quang với số tiền 90 triệu đồng.

Ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng cấm, quy định tại khoản 3, Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Chân dung đối tượng Hương. Ảnh: CA Tuyên Quang

Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “đánh tận gốc, đánh triệt để, không để đối tượng cầm đầu bỏ trốn”, Công an tỉnh đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng, Lào rà soát nhân thân đối tượng “Phan Hương” và đã xác minh được đối tượng trên là Phan Thanh Hương, sinh năm 1963, trú tại Tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Qua quá trình giáo dục, thuyết phục, vận động, ngày 19/3/2026, Phan Thanh Hương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú theo quy định. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.