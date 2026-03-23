Nổ lớn tại điểm thu mua sắt vụn ở Thái Nguyên, 1 người chết tại chỗ

Chiều 23/3, xác nhận với Báo Điện tử VTC News, ông Ngô Thủy - Chủ tịch UBND phường Gia Sàng - cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ nổ nghiêm trọng tại một kho phế liệu khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Công an phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra tại điểm thu mua sắt vụn trong ngõ 74, trục đường Bắc Nam. Sau đó, 1 nam giới tử vong tại chỗ, hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, đầu tháng 1/2026 cũng xảy ra vụ phát nổ tại căn nhà trong thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 25 và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng đến hiện trường.

Nhiều xác pháo tại hiện trường vụ nổ ở Hà Nội.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.