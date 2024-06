Bắt 2 người tung tin đồn sai về đêm nhạc của Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân được xem là "ông hoàng nhạc pop châu Á" vì lượt nghe nhạc và số lượng album bán được từ khi khởi nghiệp đến nay.

Mới đây, công an thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã xử phạt hành chính hai người đàn ông vì lên mạng bịa đặt tin đồn "buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân đã bị đầu cơ số lượng lớn" để gây sự chú ý, tăng tương tác cho trang cá nhân của mình.

Chương trình ca nhạc Gia niên hoa 2024 của Châu Kiệt Luân đã được tổ chức từ 30/5 đến 2/6 tại tỉnh Hồ Nam. Tuy nhiên nhiều người đã lợi dụng việc khó mua bán vé để đưa ra những thông tin không chính xác. Mục đích của những người này chỉ nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng, tăng thêm lượt xem ở các tài khoản mạng xã hội.

Những đêm nhạc thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ của Châu Kiệt Luân.

Theo báo cáo từ đơn vị an ninh mạng thành phố, vào ngày 30/4, một tài khoản đăng một đoạn clip khẳng định rằng "hầu hết vé xem buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân đã bị những kẻ đầu cơ lấy mất". Nội dung trong clip còn khẳng định một số lượng lớn vé có được là nội bộ, do có quan hệ và giá vé tăng là do ban tổ chức cho phép.

Vì nội dung này có thể gây bất ổn trên không gian mạng lẫn đời thực nên cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh vụ việc. Người đàn ông họ Biện là quản lý một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và đồng nghiệp của ông ta là người làm nội dung mạng xã hội họ Cảnh đã thực hiện clip này. Mục đích của họ là muốn tăng thêm lượng tương tác cho tài khoản chứa nội dung clip đó.

Để tăng thêm tính xác thực của tin đồn và tạo mâu thuẫn, hai người này đã đưa ra một số điện thoại để đặt vé "chợ đen" nhằm kích động một số người cả tin.

Sau khi bị điều tra, hai người trên đã khai sự thật và bày tỏ sự hối hận về về hành vi phạm pháp của mình. Hiện tại, họ đang bị tạm giữ hành chính trong 3 ngày theo quy định của nước sở tại, đồng thời clip của các tài khoản liên quan đã bị xóa bỏ.