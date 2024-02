Drama nghi vấn Châu Kiệt Luân "làm màu" ở concert lớn nhất sự nghiệp Taylor Swift: Chỗ nam ca sĩ ngồi liệu có phải cho VIP được mời?

Sau 3 đêm diễn thuộc The Eras Tour ở Melbourne, Taylor Swift đã đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp với con số tổng cộng 288.000 khán giả tới dự. Nữ ca sĩ đã trở thành nghệ sĩ có đêm nhạc nhiều khán giả nhất thế giới với đêm cuối cùng ở Melbourne quy tụ 96.000 người. Nhìn vào con số fan đến ủng hộ "công chúa nhạc đồng quê", công chúng không khỏi sốc nặng. Trên thực tế, vẫn còn hàng trăm khán giả tập trung ở bên ngoài SVĐ Melbourne Cricket Ground hay hàng chục nghìn netizen tiếc nuối ngồi nhà vì không thể mua được vé.

Giữa lúc này, nam ca sĩ quyền lực xứ Trung Châu Kiệt Luân bỗng khiến cộng đồng mạng "sôi máu" vì được cho là úp mở khoe khoang chuyện được Taylor Swift đãi ngộ đặc biệt, mời đến concert này bằng vé VIP. Chuyện chưa dừng lại ở đó, đến hôm nay (19/2), "Thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân lại bị tố làm màu, đăng tải story mập mờ để khiến khán giả hiểu lầm được mời đến xem nhưng thực chất lại là mua vé như khán giả bình thường. Drama này xuất phát từ động thái tương tác giữa Ngô Tôn và Côn Lăng (bà xã của Châu Kiệt Luân).

Show diễn của Taylor Swift ở Melbourne là sự kiện giải trí hot nhất thế giới tuần qua, trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu

"Ông hoàng Cbiz" Châu Kiệt Luân lại thành tâm điểm tranh cãi vì bị cho là "flex trượt" khi đến concert của Taylor Swift

Cụ thể câu chuyện xảy ra vào ngày 17/2, Châu Kiệt Luân check-in khoảnh khắc ngồi ở gần sân khấu cùng dòng trạng thái cảm ơn ekip của Taylor Swift đã cung cấp vị trí chỗ ngồi tuyệt vời, khen ngợi đội ngũ âm thanh kiểm soát rất tốt ngoài sân vận động. Đáng nói, nhiều khán giả đã ghi lại được hình ảnh nam ca sĩ cùng gia đình ngồi ở vị trí dưới giàn giáo (đội ngũ quay phim ở ngay trên), tức là ở khu vực A của khán giả. Ở khu vực này, hàng loạt khán giả khác vẫn đứng xem bình thường. Từ đây, công chúng đặt nghi vấn Châu Kiệt Luân và bà xã Côn Lăng tự mua vé nhưng cố tình viết dòng trạng thái gây hiểu lầm.

Châu Kiệt Luân check-in ở khu vực gần giàn giáo dành cho máy quay của concert, cách sân khấu chữ T khá xa, thế nhưng nam ca sĩ lại để lại dòng trạng thái cảm ơn ekip của Taylor Swift vì sắp xếp chỗ ngồi đặc biệt

Khán giả ghi lại được hình ảnh "Thiên vương" Châu Kiệt Luân đứng xem concert ở khu vực A cùng các khán giả khác

So lại sơ đồ chỗ ngồi trong concert, khán giả càng thêm tin rằng Châu Kiệt Luân ngồi ở khu vực A nhưng ngay sau sân khấu chữ T chứ không phải ở cánh trái/phải của sân khấu này (khu vực thường dành cho khách VIP)

Fan ruột của Taylor Swift còn "đào" được hình ảnh thực tế khu vực VIP dành cho khách đặc biệt do đội ngũ của nữ ca sĩ mời đến xem trong khuôn khổ Eras Tour. Ekip concert của cô luôn sắp xếp cho khách VIP ngồi ở khu A nhưng tách riêng trong 1 căn lều ngay sát bên cánh phải/trái của khu sân khấu chữ T. Joseph Kahn - vị đạo diễn đình đám từng quay hàng loạt MV khủng cho Taylor Swift gồm Blank Space, Bad Blood, Wildest Dreams, End Game, Look What You Made Me Do... - từng check-in ảnh ngồi trong khu vực lều này khi đến xem concert của nữ ca sĩ.

Đạo diễn Joseph Kahn từng được mời đến concert thuộc Eras Tour, và ngồi trong khu vực lều dành cho VIP

Khu vực dành cho VIP đặc biệt được Taylor Swift mời đến thường được đặt ở vị trí cánh trái/phải ngay sát sân khấu chữ T, chứ không phải vị trí giàn giáo gần máy quay trên cao như Châu Kiệt Luân

Joseph Kahn từng chỉ đạo cho loạt MV khủng của Taylor Swift gồm Blank Space, Bad Blood, Wildest Dreams, End Game, Look What You Made Me Do... nên được nữ ca sĩ xem trọng

Netizen càng thêm phẫn nộ và đẩy cuộc tranh cãi lên đỉnh điểm sau khi nam diễn viên Ngô Tôn đăng bài cảm ơn, tag hẳn tên Côn Lăng vì đã sắp xếp để con gái anh Nei Nei "đu idol" thành công kèm tấm vé có giá hơn 395 USD (9,7 triệu đồng). Khi bị 1 fan tố là tự mua vé nhưng giả vờ "flex", Ngô Tôn đáp lại rằng vé mời cũng sẽ được ghi giá. Tuy nhiên, hàng loạt khán giả đổ dồn vào bài đăng này để tranh cãi, vì vé mời đều sẽ hiển thị giá là 0, còn vé trong clip của Ngô Tôn có giá 395 USD - tức là tầm giá vé khu vực A. Đến nay, công chúng vẫn tò mò về hình ảnh thật của chiếc vé khách mời, bởi trên MXH tràn ngập những tấm vé VIP giả mạo.

Ngô Tôn đăng bài cảm ơn Côn Lăng gửi vé VIP nhưng lại để lộ rõ giá. Đây được cho là vé khu vực A - khu vực đắt nhất trong concert chứ không phải vé khách mời của ekip Taylor

2 cặp vợ chồng nhà Châu Kiệt Luân và Ngô Tôn đứng giữa làn sóng tranh cãi của cộng đồng mạng vì cho là làm màu, "cọ nhiệt" concert lịch sử của "báu vật nước Mỹ" Taylor Swift

Hiện khán giả đang chờ đợi phản hồi chính thức từ Châu Kiệt Luân và Ngô Tôn. Trên thực tế, Châu Kiệt Luân cũng là tên tuổi quyền lực nhất nhì làng nhạc đất nước tỷ dân, được không ít nghệ sĩ nước ngoài đình đám biết đến. Concert của nam ca sĩ từng thu hút 80.000 người tại Thượng Hải đến xem vào năm 2014, và cho đến năm ngoái các buổi biểu diễn của anh trong khuôn khổ tour khu vực châu Á vẫn cháy vé. Chính vì vậy, không ít khán giả cho rằng Châu Kiệt Luân không cần thiết phải giả vờ để "ké fame" Taylor Swift. Tất nhiên thực hư mọi chuyện ra sao vẫn nên chờ chính chủ lên tiếng.

Đầu tháng 2/2024, Rosé (BLACKPINK) từng khoe clip đến xem concert của Taylor Swift ở Tokyo, Nhật Bản. Song, nữ idol nổi tiếng toàn cầu này lại không hề khoe vị trí đặc biệt hay đãi ngộ từ phía giọng ca Cruel Summer, mà chỉ bày tỏ tấm lòng fangirl nồng nhiệt. Lật lại loạt bài đăng của giọng ca chính BLACKPINK, 1 số netizen không khỏi đặt thái độ của Rosé và Châu Kiệt Luân lên bàn cân so sánh.

Châu Kiệt Luân dính drama vì đăng bài có giọng điệu được cho là khoe mẽ...

... khi đến xem concert của Taylor Swift

Trong khi đó, Rosé (BLACKPINK) lại bày tỏ thái độ khiêm tốn, tập trung vào thưởng thức concert của Taylor Swift

