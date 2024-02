CEO Hyundai nhập hội Thủ tướng Thái Lan, không thể đưa The Eras Tour của Taylor Swift về Hàn vì lý do này

The Eras Tour của Taylor Swift không chỉ là tour diễn, mà còn là sự kiện văn hóa lớn đem lại doanh thu khủng cho những thành phố nó đi qua. Tại châu Á, chỉ có 2 quốc gia mời được Taylor Swift biểu diễn là Nhật Bản và Singapore.

Sau khi Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin tiếc nuối vì không thể đưa The Eras Tour đến Thái Lan, đến lượt truyền thông Hàn Quốc tiết lộ đất nước này cũng thất bại trong việc thuyết phục Taylor Swift đến biểu diễn. Trên trang cá nhân, ông Chung Tae Young - CEO kiêm phó chủ tịch Hyundai Card bày tỏ sự thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội đưa siêu sao toàn cầu đến Hàn Quốc biểu diễn. Ông Chung Tae Young là 1 nhân vật nổi tiếng trong ngành tổ chức sự kiện tại Hàn Quốc, từng mời nhiều nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn tại xứ sở kimchi, mới đây nhất là Bruno Mars.

CEO quyền lực của Hyundai bày tỏ sự thất vọng vì không thể mời Taylor Swift đến Hàn Quốc biểu diễn

Người đàn ông quyền lực này nhận xét: "Lẽ ra chúng tôi sẽ nghe thấy câu 'Xin chào Seoul' sau khi đàm phán thành công, nhưng cuối cùng lại chỉ được nghe 'Xin chào Tokyo'. Chính phủ các nước khác đều hỗ trợ đàm phán với Taylor Swift, còn chúng tôi thậm chí không thể bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc đàm phán vì Hàn Quốc thiếu địa điểm quy mô lớn".

Chung Tae Young tiếp tục nhận xét bầu không khí đáng kinh ngạc trong đêm diễn The Eras Tour tại Tokyo Dome, Nhật Bản: "Tôi đã quan sát nhiều khu vực khác nhau trong Tokyo Dome để xem buổi hòa nhạc được tổ chức như thế nào. Đó là 1 khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, rất đông khán giả xung quanh. Mỗi bài hát đều có sân khấu dàn dựng khác nhau. Đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sân khấu có 2 ban nhạc 2 bên cánh sân khấu, tạo nên hình ảnh phản chiếu đầy thu hút".

Nhật Bản và Singapore là 2 đất nước châu Á duy nhất mời được Taylor Swift biểu diễn The Eras Tour

Bên cạnh lý do không có sân vận động lớn, có thể Hàn Quốc không thể mời Taylor Swift đến biểu diễn do nữ ca sĩ có kỷ niệm không đẹp tại đất nước này. Vào tháng 2/2011, Taylor Swift đã tổ chức 1 đêm diễn trong khuôn khổ Speak Now World Tour tại sân vận động KSPO Dome, Hàn Quốc.

Ở thời điểm đó, nữ ca sĩ chưa nổi tiếng tại Hàn Quốc nên show diễn đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Sân KSPO Dome có sức chứa lên đến 15.000 người nhưng chỉ bán được 4.725 vé, trở thành đêm diễn duy nhất không thể bán hết vé trong khuôn khổ Speak Now World Tour. Công chúng Hàn Quốc cũng không mặn mà với Taylor Swift, thậm chí cô có thể thoải mái đi tàu điện ngầm mà không bị nhận ra.

Đêm diễn của Taylor Swift tại Hàn Quốc năm 2011 bị ế vé và đó là kỷ niệm không đẹp của cô với đất nước này

Nguồn: Allkpop