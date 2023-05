Báo Trung bất ngờ gọi Á hậu Huyền My là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin về Á hậu Huyền My. Trong bài đăng của mình, Sina cho biết: "Nguyễn Trần Huyền My, mỹ nhân số một Việt Nam, liệu có vượt mặt dàn sao nữ trong nước?".

Sina đưa tin về Á hậu Huyền My

Cùng với chia sẻ của Sina, là đoạn video chia sẻ nhan sắc Nguyễn Trần Huyền My và nhận được nhiều ý kiến của netizen xứ Trung. Nhiều ý kiến cho rằng Huyền My vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Theo nhiều người, Á hậu Việt Nam sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông, vô cùng dịu dàng thuần khiết. Người này cũng cho biết, khi đặt cạnh các mỹ nữ Trung Quốc thì sở hữu thần thái khác nhau.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc Huyền My chỉ ở mức trung bình, mặc dù xinh đẹp nhưng không có gì quá đặc biệt.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngoài ra, Huyền My còn là Gương mặt ăn ảnh của cuộc thi Người mẫu Châu Á năm 2011 tổ chức tại Trung Quốc. Huyền My đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 được tổ chức tại Việt Nam.