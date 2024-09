Bão số 3 giật sập nhà 4 tầng, chủ nhà may mắn thoát nạn

Chiều tối 7-9, một lãnh đạo UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), một ngôi nhà trên phố Khâm Thiên bị đổ sập tầng 2. Rất may sự vụ việc không gây thiệt hại về người. "Chúng tôi đợi sau khi bão tan sẽ khắc phục hậu quả"- vị lãnh đạo cho biết.



Tầng 2 ngôi nhà trên phố Khâm Thiên bị sập. Ảnh: Hoàng Tuấn

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), cho biết khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, do mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sập ngôi nhà 4 tầng lắp ghép tạm ở khu đất mới, xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất). Trước lúc sập, đây là tổng kho đồ chơi trẻ em.

"Lúc đó, mưa kèm gió rất to, ngôi nhà rất nhanh chóng bị đổ sập xuống. May mắn, chủ kho vừa rời đi khoảng 5 phút thì ngôi nhà bị đổ sập"- anh Sơn nói

Đầu giờ chiều nay, mưa bắt đầu nặng hạt, gió rất mạnh, giật liên hồi, người dân đi lại khó khăn. Mưa lớn, kèm theo lốc đã làm nhiều nhà bị tốc mái, cây cối bị đổ la liệt ở nhiều tuyến đường.

Lúc 16 giờ chiều 7-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong 3-6 giờ giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-90 mm, có nơi trên 130 mm.

Ngôi nhà kho 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: Ngọc Sơn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho bết đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu phổ biến từ 20-40 cm. Thậm chí, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50 cm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi vào đất liền, bão số 3 tiếp tục di chuyển vào khu vực Đông Bắc Bộ, trọng tâm là Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong 3 và 6 tiếng tới, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần nhưng trong thời gian này vẫn giữ cường độ cấp 9 đến cấp 11. Sau đó, bão sang phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Ông Hưởng cho biết thêm bão đang tiến gần Hà Nội hơn nên từ chiều đến tối muộn Hà Nội tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Ít nhất trong 12 tiếng tới, Hà Nội vẫn có gió giật, mưa lớn, dự báo sáng 8-9 mới trở lại bình thường.