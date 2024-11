Bộ Công an: Xuất hiện tình trạng cán bộ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá sử dụng ma túy

Ngày 18-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (giữa), ông Lê Minh Trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (phải) và ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tham dự hội nghị

Theo Bộ Công an từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh hơn 67.000 vụ, bắt giữ hơn 105.000 đối tượng. Qua đó lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tấn heroin, hơn 1,7 tấn cần sa, hơn 7,6 tấn và 7 triệu viên ma túy tổng hợp.

Bộ Công an cho biết với kết quả trên cho thấy cơ bản việc đấu tranh chặn nguồn cung ma túy đã được lực lượng chức năng làm tốt. Kiểm soát được nguồn cung ma túy từ bên ngoài lãnh thổ xâm nhập vào nước ta, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Cũng theo Bộ Công an, tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tính đến tháng 10-2024 là hơn 228.000 người. Độ tuổi sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa, từ 12 - 30 tuổi chiếm 44,6%; từ 30 tuổi trở lên chiếm 55,4%, tập trung vào nhóm không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định (chiếm 60%)..

Bộ Công an cho rằng với số lượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy như hiện nay, đặc biệt số ngoài cộng đồng còn cao (hơn 95.600 người), được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy lớn. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, nguồn lực lao động, gây thiệt hại lớn cho kinh tế (khoảng 1.500 tỉ đồng chi cho mua ma túy), tiềm ẩn nguy cơ cao, được coi là nguồn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, giết người...

Bên cạnh đó, tình hình tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự.

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Đáng chú ý xuất hiện một số vụ cán bộ, công chức nhà nước, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tình trạng sử dụng "bóng cười", ma túy "núp bóng", tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử... gia tăng phức tạp. Nhất là trong thanh, thiếu niên, tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng cơ quan chức năng cần nhìn thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế, kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra song chưa được giải quyết dứt điểm.

Về những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác quản lý người nghiện, giảm cầu ma túy; Văn phòng Bộ Công an chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, để sau khi Quốc hội thông qua có thể triển khai ngay, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư tổng thể, toàn diện cho công tác phòng, chống ma túy nói chung và giảm cầu ma túy nói riêng.

Bộ trưởng yêu cầu, lực lượng Công an trên toàn quốc thực hiện tổng cao điểm rà soát các đối tượng nghiện ma túy, trên phương châm xã làm trong sạch xã, huyện làm trong sạch huyện, cấp trên hỗ trợ, phân công, phân cấp địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; cập nhật dữ liệu dân cư theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống", nhằm phục vụ tốt hơn công tác hoạch định chính sách, quản lý người nghiện trong thời gian tới. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an các đơn vị, địa phương triển khai theo hướng mở rộng triệt phá toàn bộ đường dây, không đánh khúc giữa, làm rõ nguồn cung, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chứa chấp, sản xuất, tàng trữ, mua bán, truy tận gốc, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng cắt khúc, bắt gì xử lý đó. Phối hợp chặt chẽ với VKSND, TAND cùng cấp, không để bị can phạm tội về ma túy bỏ trốn trong quá trình điều tra; nghiên cứu kiến nghị thay đổi, chỉnh sửa luật liên quan đến phòng, chống ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu sớm xây dựng thực hiện kế hoạch chiến dịch truyền thông về hiểm họa ma túy. Tập trung tham mưu cấp ủy 43 địa phương chưa có kế hoạch triển khai cai nghiện ma túy tại cộng đồng…