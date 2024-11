Người đàn ông đâm tử vong người khác trong quán nhậu ở Nhà Bè: Vì ghen tuông khi vợ xin số điện thoại bạn học cũ

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Vĩ (30 tuổi, quê Cần Thơ) cho Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân tử vong được xác định là ông N.H.T (41 tuổi, ở H.Nhà Bè).

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Vĩ thừa nhận đâm chết người tại quán nhậu ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè tối 16/11 và khai nguyên nhân là do ghen tuông.

Hiện trường vụ án (ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tối 16/11, ông T. cùng một số người bạn tới quán ăn tại xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè) để ăn uống. Cùng lúc này, Vĩ và vợ tới dự tiệc tại quán và ngồi bàn bên cạnh bàn ông T.

Tại đây, vợ Vĩ nhận ra người ngồi cùng bàn với ông T. là bạn học cũ nên đến bàn ông T. để trao đổi số điện thoại, nói chuyện với bạn.

Thấy vậy, Vĩ bực tức và xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn của ông T. Được mọi người can ngăn, Vĩ chở vợ về nhà.

Đến 22h47 cùng ngày, khi mọi người đang tính tiền chuẩn bị ra về thì bất ngờ Vĩ quay trở lại, tay cầm theo con dao xông vào quán. Dù được mọi người can ngăn nhưng Vĩ hung hăng, lao đến bàn nhậu, tấn công ông T.

Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương hở, sâu ở ngực trái, mất nhiều máu và đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ theo quy định của pháp luật.