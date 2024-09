Cứu gần 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 3

Theo thông tin cứu hộ tại Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hải Phòng, từ 7 giờ 45 phút đến 16 giờ 30 phút ngày ngày 7-9, trung tâm 114 đã tiếp nhận và xử lý 50 tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ từ người dân bị nạn và mắc kẹt trong trong vùng ảnh hưởng của bão Yagi tại Hải Phòng.



Cứu người và tài sản trong mưa bão

Khi nhận được tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động các đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, các đội PCCC-CNCH công an các quận - huyện, cùng lực lượng công an các phường, xã phối hợp và di chuyển người dân di chuyển lánh nạn từ nơi bị nạn trong vùng ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn.



Nổi bật là lực lượng công an cứu được 6 người bị lạc tại tầng thông lưu xuống dưới hầm để xe và giúp đưa 1 người không thể tự di chuyển đang ngồi trên đường Thiên Lôi, giao với Đường Võ Nguyên Giáp vào tòa nhà Hoàng Huy.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH , Công an huyện Tiên Lãng hỗ trợ che chắn cho người dân đi qua cầu

Công an quận Đồ Sơn giúp dân di chuyển đến nơi an toàn

Công an quận Ngô Quyền đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Kết quả, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7-9, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Hải Phòng đã đã tìm kiếm, tiếp cận và di chuyển được khoảng 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.