Bão Podul tiến sát bờ biển, Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán khẩn cấp hàng trăm người

Đài Loan (Trung Quốc) đang nỗ lực sơ tán những người có nhà cửa bị hư hại do cơn bão hồi tháng 7 với sức gió kỷ lục (Ảnh: AFP)

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc), bão Podul mang theo những cơn gió giật lên tới 155 km/h, đang hướng về thành phố Đài Đông và dự kiến đổ bộ vào ngày 13/8. Sau khi vào đất liền, bão có khả năng quét qua bờ biển phía Tây - nơi đông dân cư, trước khi di chuyển sang tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào cuối tuần này.

Tại huyện Hoa Liên, gần 700 người được di dời để phòng tránh nguy cơ vỡ một đập tự nhiên hình thành sau vụ sạt lở đất do cơn bão gần đây gây ra.

Ngoài ra, dự báo lượng mưa tại các khu vực núi phía Nam có thể lên tới 600 mm trong vài ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Giới chức ở miền Nam cũng đang di dời những hộ gia đình có nhà cửa hư hỏng nặng do cơn bão hồi tháng 7.

Chỉ trong một tuần của tháng 8, một số khu vực phía Nam của đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận lượng mưa vượt quá tổng lượng trung bình của cả năm, gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng và làm 4 người thiệt mạng.

Đài Loan (Trung Quốc) vốn thường xuyên hứng chịu bão, đặc biệt ở khu vực bờ biển phía Đông thưa dân cư nhưng có địa hình núi cao đối diện Thái Bình Dương. Chính quyền địa phương hiện đang dồn lực vừa ứng phó với bão Podul, vừa khắc phục hậu quả từ các đợt thiên tai trước để bảo đảm an toàn cho người dân.