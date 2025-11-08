Bão Phượng Hoàng tăng cấp dữ dội, đã mạnh lên cấp cuồng phong, có đổ bộ vào đất liền nước ta?

Tờ Lao động dẫn tin bão mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) sáng 8/11 cho biết, bão Fung-wong (Phượng Hoàng) hiện có sức gió duy trì mạnh nhất 130 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 160 km/h (cấp 14).

Bão Fung-wong đã mạnh lên cấp cuồng phong từ 20h ngày 7/11. Cơn bão đang cách Đông Visayas, Philippines 985km, với vùng gió mạnh cấp cuồng phong mở rộng tới hơn 780km tính từ tâm bão.

Bão Fung-wong đang ở bên trong khu vực dự báo của Philippines (PAR) và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Bản đồ dự báo của Philippines cho thấy bão bão Fung Wong (Phượng Hoàng) có thể đổ bộ Philippines vào đêm 9/11, rạng sáng 10/11 - (Ảnh: PAGASA/Người lao động).

Trong bản tin bão cập nhật sáng 8/11, các nhà dự báo bão của PAGASA cho rằng, bão Fung-wong sẽ di chuyển về phía tây tây bắc cho đến ngày 10/11 trước khi chuyển hướng về phía bắc tây bắc ngày 11/11.

Theo dự báo đường đi, tâm bão Fung-wong có thể đổ bộ vào phần phía nam của đảo Isabela hoặc phần phía bắc của đảo Aurora vào đêm 9/11 hoặc sáng sớm 10/11.

Sau khi đổ bộ, bão Fung-wong sẽ đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và tiến vào Biển Đông trong sáng hoặc chiều 10/11, trở thành bão số 14.

Cũng trong sáng nay, báo Dân trí dẫn nhận định của Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo rạng sáng 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão với sức gió lên đến 185km/h (cấp 16) khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines).

Vị trí mắt bão Phượng Hoàng sáng 8/11 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Đài trên dự báo, sau khi đi qua đảo Lu Dông vào Biển Đông, bão Phượng Hoàng có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến ngày 11/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn khoảng 130km/h.

Có thể thấy, dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế đều chung nhận định bão Fung-wong có thể đi theo quỹ đạo parabol Sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) bão có thể chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trong 12-24 giờ tới bão sẽ tăng cấp dữ dội và có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16, 185km/h) vào rạng sáng mai (9/11).

Chia sẻ trên VTV, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho hay, cường độ mạnh nhất của bão ở thời điểm khi vào đảo Luzon khả năng đạt cấp 14-15, ngang với thời điểm mạnh nhất của cơn bão số 13.

"Chúng tôi nhận định vào khoảng đêm 10, ngày 11, là cơn bão Fung Wong có thể đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và nhiều khả năng sẽ trở thành cơn bão số 14. Tuy nhiên, theo nhận định sơ bộ ban đầu, khả năng bão Fung Wong đi vào đất liền của Việt Nam không cao", ông Hưởng cho hay.