Bảo Anh lên tiếng sau lùm xùm "phốt" thái độ của con gái Phạm Quỳnh Anh: Soi 1 câu mới thấy đúng là bà mẹ 10 điểm!

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái lớn Tuệ Lâm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh xuất hiện cùng mẹ và em gái tại một sự kiện. Trong video, khi một nhân viên bảo an lịch sự lấy ghế và cúi người chào, cô bé được cho là không đáp lại lời cảm ơn nào. Thêm vào đó, nét mặt bị nhận xét là có phần "khó chịu" khiến nhiều người lập tức cho rằng con gái Phạm Quỳnh Anh thiếu thân thiện, thiếu lễ phép.

Trước những tranh cãi nói trên, Phạm Quỳnh Anh đã bày tỏ sự bất bình vì các con bị công kích. Theo Phạm Quỳnh Anh, con gái Tuệ Lâm chỉ mới 13 tuổi, tâm lý nhạy cảm. Do đó, bé không quen với việc có nhiều máy quay. Bản thân nữ ca sĩ thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận độc hại dù còn quá nhỏ.

Đáng nói, trên mạng xã hội, không chỉ tranh cãi về thái độ của Tuệ Lâm, nhiều bình luận còn nhắc lại xích mích giữa ca sĩ Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh vào năm 2018. Thời điểm đó, Bảo Anh bị tin đồn "vướng" vào chuyện gia đình của Phạm Quỳnh Anh. Cô yêu cầu đàn chị lên tiếng, đưa ra bằng chứng song nữ ca sĩ Bụi Bay Vào Mắt im lặng.

Ca sĩ Bảo Anh

Bỗng dưng bị kéo vào lùm xùm, mới đây, Bảo Anh vừa lên tiếng. Cách cô chọn từ ngữ nhẹ nhàng, tinh tế, không chỉ bảo vệ đồng nghiệp mà còn thể hiện sự thấu hiểu với tâm lý trẻ nhỏ khiến nhiều người phải khen ngợi.

Nữ ca sĩ viết: "Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này, nhưng có lẽ đã đến lúc nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa tôi và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Tôi mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị".

Theo Bảo Anh, thời điểm bị hiểu lầm liên quan đến chuyện gia đình của Phạm Quỳnh Anh, bản thân cô đang trong giai đoạn rối ren, lo toan nhiều việc riêng nên khó có thể nghĩ xa hơn. Tuy nhiên, gần đây cô nhận thấy nhiều bình luận không chỉ nhắc lại câu chuyện cũ mà còn lôi cả các con của Phạm Quỳnh Anh vào bàn tán, điều này khiến cô trăn trở.

"Điều đầu tiên: Mình tin con bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ. Điều thứ hai: Mình mong mọi người hãy khép lại câu chuyện này. Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét. Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình", Bảo Anh viết.

Nhiều người nhận xét, trong showbiz vốn đầy những ồn ào, Bảo Anh lựa chọn cách hành xử văn minh, hướng về sự tử tế. Điều đó không chỉ giúp cô giữ được hình ảnh đẹp mà còn chứng minh cô là một bà mẹ tâm lý, tinh tế, đúng chuẩn "10 điểm". Biết đặt con trẻ lên hàng đầu, biết dừng lại đúng lúc và biết nghĩ thay cho người khác, đó là phẩm chất khiến công chúng ngày càng trân trọng Bảo Anh hơn.

Được biết, trong chuyện nuôi dạy con gái Misumi, Bảo Anh cũng rất được khen ngợi.

Dù lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian tự tay chăm sóc con gái. Từ việc cho con ăn, chơi với con. Với các cột mốc phát triển quan trọng, Bảo Anh đều cẩn thận lưu giữ để ghi lại hành trình trưởng thành của con gái.

Nhiều hôm đi làm về khuya nhưng con gái nghịch ngợm, thức đến 4 giờ sáng, dù mệt Bảo Anh không cáu gắt. Nữ ca sĩ cố gắng dành thời gian dạy bảo, chăm con, đưa con ra ngoài khám phá để bé cảm nhận tình thương đầy đủ. Cô mong khi con lớn lên sẽ có tính tự lập, sống tử tế.

Với câu hỏi: "Vừa là mama, vừa đi ca liệu cuộc sống có lăn tăn", Bảo Anh thoải mái trải lòng: "Khi làm mẹ, mình khó cân bằng giữa công việc và chăm sóc con. Công việc của mình khá bận, không có thời gian cố định. Thời gian qua, mình cũng giảm chút thời gian gặp gỡ bạn bè, xong show là chạy về với con ngay. Những năm đầu đời là tốt nhất cho sự xây dựng gắn kết cho mẹ và bé".