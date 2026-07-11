Bảng thống kê chi phí đại học của mẹ khiến con gái bị chỉ trích: Đừng học đòi con nhà giàu nữa!

Ảo tưởng “sống như con nhà giàu” đang hủy hoại trẻ em trong các gia đình bình thường…

* Tác giả: Mẹ Đào (Trung Quốc)

Mấy ngày trước, tôi xem được hai video, trong lòng không khỏi cảm thấy rất nhiều suy nghĩ. Một video là danh sách chi tiêu mà một cô con gái đưa cho mẹ sau khi thi đại học xong: Mua quần áo 1.500 tệ, đăng ký học lái xe 3.500 tệ, đi du lịch 8.000 tệ, làm tóc làm móng 400 tệ… Tổng cộng gần 30.000 tệ (Khoảng 105-110 triệu đồng).

Nhiều cư dân mạng bình luận: 30.000 tệ, có người phải làm nửa năm mới kiếm được; Từng khoản tiền một đều khiến cha mẹ nghẹt thở. Vì vậy, họ lần lượt chỉ trích đứa trẻ lạnh lùng, không biết thương cha mẹ.

Một video khác kể về một đứa trẻ than phiền rằng sau kỳ thi đại học, cha mẹ không giống cha mẹ của bạn bè, không mua máy tính và điện thoại mới cho mình. Thậm chí em còn bình luận: Người khác đều có, chỉ mình con không có. Không nuôi nổi thì tại sao lại sinh con? Đặt hai video cạnh nhau, thật khó biết nên thương cha mẹ hay an ủi những đứa trẻ.

Ảnh minh hoạ

Và kiểu video đầy mâu thuẫn như vậy năm nay xuất hiện đặc biệt nhiều: Gần như đều xảy ra sau kỳ thi đại học: con cái nhà giàu tiêu tiền như nước, còn con cái các gia đình bình thường cũng muốn chạy theo lối sống xa hoa, dường như ai cũng là “con nhà tỷ phú”.

Nhưng thực ra, hiện tượng “toàn dân con nhà giàu” này giống như một loại độc dược vô hình. Người bị hủy hoại đầu tiên chính là những đứa trẻ trong gia đình bình thường.

Ảo tưởng về việc ai cũng có thể sống như người giàu

Trong dịp Tết Đoan Ngọ về quê, tôi chứng kiến một cảnh tượng ở nhà chị họ. Chị họ làm nhân viên phục vụ trong siêu thị, anh họ làm lao động phổ thông ở công trường. Hai vợ chồng tiết kiệm cả năm chỉ để dành được khoảng 30.000-40.000 tệ. Năm nay sau khi con gái họ, Tiểu Mai, thi đại học xong, cô bé liên tục đòi: Bạn bè đều đổi điện thoại mới, mua quần áo mới. Con thi xong rồi, con cũng muốn.

Thương con, sau nhiều lần con năn nỉ, chị họ đành đưa thẻ ngân hàng cho con, chỉ dặn: Tiết kiệm một chút, trong đó còn có tiền học đại học. Nhưng những ngày sau đó, Tiểu Mai nhuộm tóc, làm móng, gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya, lần nào về cũng xách theo rất nhiều túi đồ.

Ngay cả khi ở nhà, ngón tay cô bé vẫn liên tục lướt trên các ứng dụng mua sắm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng báo đặt hàng. Kết quả, chỉ trong 3-4 ngày, 20.000 tệ đã tiêu gần hết, chỉ còn lại 1.000 tệ.

Chị họ tức giận đến đỏ mắt, nhưng Tiểu Mai lại thản nhiên nói: Bạn bè xung quanh con đều mua như vậy, con còn mua ít hơn họ. Con đã vất vả học ba năm rồi, tự thưởng cho mình một chút thì có gì sai?

1 giáo sư của Đại học Sư phạm Nam Kinh từng nói: Đây là thời đại mà ai cũng đang trở thành con nhà giàu. Chúng ta chỉ trích những hành vi sai lầm của con nhà giàu, nhưng thực ra chính chúng ta cũng đang thực hiện lối sống ấy.

Đặc biệt sau mỗi kỳ thi đại học, nhiều cha mẹ đáp ứng mọi yêu cầu của con: Muốn gì được nấy, cần gì có đó. Nhưng họ không nhận ra rằng sự nuông chiều vô giới hạn này đang dần biến con cái thành những “kẻ hút máu”.

Cha mẹ càng cho nhiều, con càng khó trưởng thành

Một người bạn của tôi từng là giáo viên cấp ba kể một câu chuyện. Có một học sinh của cô luôn đứng trong nhóm đầu của lớp, thi đỗ vào một trường đại học tốt. Sau khi thi xong, cậu bé xin cha mẹ 20.000 tệ gọi là “quỹ khôi phục lại thân phận con người”. Cha mẹ dù khó khăn cũng cắn răng đưa cho con.

Suốt kỳ nghỉ hè, cậu liên tục đi ăn uống với bạn bè, mua túi xách, giày dép. Không ai ngờ rằng sau khi vào đại học, cậu vẫn không thoát khỏi lối sống đó, thậm chí còn nghiện cuộc sống tiêu tiền như nước. Cha mẹ khổ sở, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiêu trước tương lai.

Từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa quay về tiết kiệm thì rất khó. Khi một đứa trẻ đã quen với cuộc sống tiêu tiền thoải mái, nhu cầu của nó sẽ ngày càng cao, kỳ vọng cũng bị đẩy lên. Sau đó, chúng rất khó quay lại cuộc sống bình thường. Chúng có thể dần dần bào mòn toàn bộ sức lực và tiền bạc của cha mẹ, kéo cả gia đình xuống vực sâu tiêu dùng.

Đừng nuôi con thành “người giàu giả”

Rất nhiều gia đình bình thường mắc phải một sai lầm: Thi xong đại học rồi, cố một chút cho con hưởng thụ. Nhưng họ không biết rằng thời điểm vừa rời ghế nhà trường bước vào xã hội chính là lúc trẻ cần xây dựng giá trị sống và sự trưởng thành nhất. Lúc này, cố gắng “kiễng chân” để nuôi con chẳng khác nào đẩy con vào nguy hiểm.

Mười năm trước, khi tôi vừa thi đại học xong, bạn bè đều nói: Nhất định phải cố gắng, sau này để cha mẹ được sống tốt hơn. Nhưng vài năm sau, những câu nói ấy dần biến mất.

Thay vào đó là những lời than phiền về “gia đình gốc”, trách móc cha mẹ trên mạng xã hội.

Một chàng trai viết bài dài hàng nghìn chữ than phiền: Cha mẹ không mua điện thoại đời mới, chuyến du lịch tốt nghiệp chỉ cho 3.000 tệ, không đổi điện thoại cho tôi, còn bắt tôi đi làm thêm hè. Một cô gái đăng video nói: Cha mẹ tôi thậm chí còn không có nổi 10.000 tệ. Tôi muốn đổi máy tính mà họ cũng bảo không có tiền. Rất nhiều người còn bình luận: Cha mẹ gì mà keo kiệt, đi du lịch tốt nghiệp, điện thoại, máy tính chẳng cho cái gì, còn bắt dùng đồ cũ.

Nhìn khắp màn hình chỉ thấy những lời trách móc cha mẹ bất tài, than thở số phận mình khổ. Những đứa con được cha mẹ nuôi nấng hơn mười năm, chỉ vì không được đáp ứng yêu cầu trong mùa tốt nghiệp mà phủ nhận toàn bộ sự hy sinh của cha mẹ.

Làm sao không khiến người ta đau lòng?

Ngày nay, nhiều đứa trẻ trong gia đình bình thường lại coi nghèo khó là một tội lỗi, coi sự bình thường của cha mẹ là một lỗi lầm. Ngày càng nhiều trẻ coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Ngày càng nhiều trẻ chỉ trách cha mẹ cho mình chưa đủ nhiều, nhưng chưa từng hỏi: Cha mẹ có mệt không? Có khổ không?.

Mạng xã hội tạo ra cảm giác bị bỏ rơi

Tâm lý học có một khái niệm gọi là “cảm giác bị tước đoạt tương đối”. Nó có nghĩa là: Mức độ hài lòng của một người không phụ thuộc vào những gì họ đang có, mà phụ thuộc vào khoảng cách giữa mình và những người khác.

Ngày nay, tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh. Trên mạng đầy những “khoảnh khắc huy hoàng” của người khác.

Trẻ nhìn thấy: Cửa hàng điện thoại Apple đông nghịt người mua. Những gia đình giàu có chuẩn bị khoản tiền khổng lồ cho con tốt nghiệp. Chúng nhìn thấy và nghĩ: Tại sao mình không có? Tại sao cha mẹ mình không giàu? Khoảng cách ấy khiến trẻ tạm thời quên đi sự hy sinh của cha mẹ.

Cha mẹ nên làm gì?

1. Nói thật về tình hình tài chính gia đình

Cha mẹ không nên cố gắng giả vờ giàu có để thỏa mãn con.

Cần nói rõ: Gia đình có bao nhiêu thu nhập; Những khoản nào là cần thiết; Điều gì có thể đáp ứng; Điều gì không thể. Không cố tình than nghèo, nhưng cũng không dùng quyền lực cha mẹ để ép buộc. Những món đồ xa xỉ, hàng hiệu, tiêu dùng quá mức cần biết cách từ chối.

2. Dạy con về tài chính trong kỳ nghỉ hè

Cuốn Cha giàu cha nghèo từng nói: Tài chính là một trong ba năng lực quan trọng của xã hội hiện đại, bên cạnh trí tuệ và cảm xúc. Nhưng rất nhiều trẻ sau khi vào đại học vẫn thiếu kỹ năng này.

Mùa hè là thời điểm tốt để dạy con: Làm thêm phù hợp để hiểu giá trị của lao động. Học phân biệt “muốn có” và “cần có”. Ghi chép chi tiêu để hiểu điều kiện gia đình.

3. Mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ của trẻ

Vì sao trẻ dễ bị cuốn vào sự hào nhoáng trên mạng? Bởi vì chúng sống quá lâu trong “tháp ngà”, chưa nhìn thấy nhiều mặt khác của cuộc sống. Cha mẹ có thể đưa con: Đi trải nghiệm lao động. Đọc sách. Quan sát xã hội thực tế. Không nhất thiết phải đi nơi sang trọng hay check-in đắt tiền. Điều quan trọng là giúp trẻ xây dựng một thế giới quan thực tế hơn.

Có một quan điểm rất đáng suy ngẫm: Nếu một gia đình bình thường cố gắng đáp ứng mọi thứ cho con, hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình vì con, thì đó chính là quả bom lớn nhất cha mẹ gieo cho con.

Bởi vì: Nuôi một “đứa trẻ nhà giàu” trong một gia đình bình thường không khiến trẻ sống tốt hơn. Nó có thể lấy đi cơ hội để trẻ học cách tự lập và kỷ luật