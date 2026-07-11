Cách hành xử "không tin nổi" của một bà mẹ khi con trượt lớp 10 công lập: Đừng "xát thêm muối" vào tim con!

Không ít ý kiến cho rằng cách người lớn phản ứng trước thất bại đầu đời của con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý về sau của đứa trẻ.

Giữa thời điểm nhiều học sinh vẫn chưa hết cảm giác vui, buồn khi đón nhận kết quả tuyển sinh lớp 10, câu chuyện của một gia đình ở Quảng Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận. Được biết, sau khi con trượt nguyện vọng vào một trường THPT công lập, người mẹ đã công khai kết quả trên mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng cùng nhiều phát ngôn tiêu cực thể hiện sự chán nản, thất vọng.

Không chỉ tiếc nuối vì con trượt nguyện vọng mong muốn, chị còn dùng nhiều lời lẽ nặng nề để nói về con. Thậm chí, có bình luận khiến nhiều người sửng sốt khi người mẹ chia sẻ: Nếu không phải con mình thì còn nghi ngờ kết quả điểm số 9 năm qua của con mình là không trung thực.

Khi được an ủi không học trường này thì học trường khác, chị cho biết đã quá chán nản, thậm chí còn nói sẽ cho con đi bán hàng cùng mình. Việc liên tục đôi co với cư dân mạng bằng những phát ngôn gay gắt càng khiến câu chuyện trở nên ồn ào.

Ảnh minh hoạ

"Xin đừng để một tờ giấy báo điểm trở thành vết thương tuổi 15"

Không ít ý kiến cho rằng cách người lớn phản ứng trước thất bại đầu đời của con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý về sau của đứa trẻ.

Một phụ huynh chia sẻ chính câu chuyện của gia đình mình. Chị kể, con từng thiếu đúng 0,25 điểm để vào trường THPT công lập. Cả xóm đều đỗ, chỉ riêng con chị trượt. Thay vì trách móc, chị lựa chọn động viên con rằng nếu không học trường này thì vẫn còn trường khác phù hợp.

Sau đó, con chị theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Hoàn thành chương trình học, em sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động, tích lũy được vốn liếng rồi trở về quê hương lập gia đình, mua đất, ổn định cuộc sống.

Người mẹ cũng nhớ lại, ngày ấy có hàng xóm từng mỉa mai con mình vì không đỗ cấp ba công lập. Thế nhưng nhiều năm sau, chị nhận ra kết quả của một kỳ thi không thể quyết định tương lai của một con người. Theo chị, điều quan trọng hơn là khi trưởng thành, con có sống tử tế, có biết nỗ lực và đi đúng hướng hay không.

Nhiều người cũng đồng tình rằng điểm thi chỉ là một cánh cửa, không phải đích đến cuối cùng.

Một người kể lại bản thân từng trượt trường công lập vào năm 2013 và phải theo học hệ giáo dục thường xuyên. Mười năm sau, người này cầm trên tay hai tấm bằng đại học ở hai ngành kỹ sư và bác sĩ thú y. Theo chia sẻ, thất bại ở tuổi 15 không có nghĩa là tương lai sẽ mãi thất bại, miễn là mỗi người vẫn tiếp tục cố gắng.

"Xin đừng để một tờ giấy báo điểm trở thành vết thương tuổi 15. Điều các em sẽ nhớ suốt đời không chỉ là mình đạt bao nhiêu điểm, mà là cha mẹ đã đối xử với mình như thế nào trong ngày hôm đó", một người góp ý.

Hiện nay xã hội vẫn còn quá nặng nề với điểm số và thành tích. Trong khi đó, con đường thành công không chỉ có đại học hay trường chuyên, trường điểm. Nhiều người học nghề, học trung cấp, giáo dục thường xuyên hoặc đi làm sớm vẫn có thể tạo dựng cuộc sống ổn định nếu biết nỗ lực và kiên trì.

Không ít phụ huynh cũng chia sẻ cách chuẩn bị tâm lý cho con từ rất sớm. Có người cho biết ngay từ lớp 9 đã trao đổi với con về nhiều phương án sau THCS. Chính việc chuẩn bị sẵn các kịch bản đã giúp cả bố mẹ và con bớt áp lực khi kết quả không như mong đợi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nhấn mạnh rằng cha mẹ cần cẩn trọng khi chia sẻ chuyện học tập của con lên mạng xã hội. Việc công khai điểm số, so sánh hay dùng những lời lẽ nặng nề có thể khiến trẻ chịu áp lực tâm lý lớn, đặc biệt ở độ tuổi mới 15, khi các em còn rất nhạy cảm với sự đánh giá của người khác.

Điều con cần nhất sau một kỳ thi không như ý là sự lắng nghe, đồng hành và niềm tin từ gia đình. Một lời động viên đúng lúc đôi khi có giá trị hơn rất nhiều những lời trách móc hay chỉ trích.

Thực tế, kỳ thi vào lớp 10 chỉ là một dấu mốc trong hành trình học tập, không phải bản án quyết định cả cuộc đời. Một cánh cửa khép lại luôn có thể mở ra nhiều cánh cửa khác. Điều quan trọng không phải là con bắt đầu từ ngôi trường nào mà là cách con tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, với sự đồng hành và yêu thương từ gia đình.