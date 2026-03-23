Băng nhóm thuê xe rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người sập bẫy

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa thông tin về kết quả điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một chiếc xe ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Nhận tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CQCA

Kết quả điều tra xác định, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP. Cần Thơ). Từ cuối năm 2025, Thịnh đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái.Để thực hiện hành vi, Thịnh lên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Telegram, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, các tài liệu liên quan nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản. Các giấy tờ giả được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh… với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có "bộ hồ sơ" giả hoàn chỉnh, Thịnh tiếp cận các chủ cơ sở cho thuê xe, thuê xe trong thời gian ngắn với hình thức tự lái. Ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Thịnh tiếp tục hực hiện liên tiếp nhiều vụ, chiếm đoạt hàng tỷ đồngTừ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo, với cùng một phương thức, thủ đoạn. Các phương tiện bị chiếm đoạt gồm nhiều dòng xe có giá trị cao/ Số tiền các đối tượng chiếm đoạt trong mỗi vụ dao động từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, để mở rộng phạm vi hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú TP. Cần Thơ) tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Mặc dù nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi, Đức vẫn tiếp tay thực hiện.

Đến nay, công an đã xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 xe ô tô là tang vật của các vụ án; làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Đồng thời, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm truy xét đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng, cũng như làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, kinh doanh dịch vụ tài sản cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu thông tin nhiều nguồn; Không chỉ dựa vào hình ảnh giấy tờ điện tử hoặc bản scan; Thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn, đặc biệt khi khách hàng có biểu hiện bất thường.

Đây là phương thức, thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để qua mặt bị hại. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.