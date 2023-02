Băng nhóm chuyên trộm cắp xe SH bị bắt tại Hà Nội

Ngày 17/2, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm kín có tên “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”. Tài liệu thu thập được xác định, tất cả những chiếc xe được đăng bán trên nhóm này đều là tài sản do các đối tượng trộm cắp trước đó.

Các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân “ảo” để trao đổi, mua bán, tránh sự điều tra, truy bắt của cơ quan công an. Sau khi hai bên thỏa thuận thành công, các đối tượng giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Mạnh Cường sau khi bị bắt

Việc giao nhận xe thường thực hiện vào ban đêm tại cánh đồng, hoặc đường đê hoang vu, vắng vẻ và hình thức giao dịch trực tiếp, không có người thứ ba xuất hiện.

Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Cầu Giấy xác định Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng chuyên tiêu thụ xe trộm cắp. Đối tượng đăng hình ảnh xe lên hội nhóm “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”. Khi khách có nhu cầu thì nhắn tin liên hệ trao đổi riêng.

Đêm 6/1, nắm bắt được Cường sẽ giao một chiếc xe máy Honda SH biển kiểm soát 15B2 – 352.98 tại cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh (Hà Nội), các trinh sát hình sự công an quận Cầu Giấy đã tổ chức bao vây, bắt giữ. Trên cơ sở tra cứu thông tin, phát hiện chiếc xe trên của chị Trần Thị T.N. (sinh năm 2002 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp tại số 172 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Đấu tranh khai thác đối với Nguyễn Văn Cường, được biết chiếc xe trên mua lại của Nguyễn Văn Hoàn, đối tượng có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản, chuyên thu gom xe máy của các đối tượng trộm cắp tài sản, sau đó liên hệ với các đầu mối tiêu thụ khác.

Ngày 8/1, Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Hoàn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 9 xe máy nhãn hiệu Honda SH và 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đều là tang vật của các vụ trộm cắp.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự cũng xác định đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Hoàn là Nguyễn Công Tiến (SN 1994 ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tuy nhiên, đối tượng Tiến đã trốn khỏi địa phương nên Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo truy bắt. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.