Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

Trong bối cảnh giao thông xanh đang là xu hướng tất yếu, các chính sách này không chỉ gia tăng sức cạnh tranh cho các mẫu xe của VinFast mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình điện hóa phương tiện tại Việt Nam.

Hiện tại, VinFast đã chính thức cung cấp nhiều mẫu xe máy điện thuộc các dòng khác nhau, với nhiều tiện ích và hữu dụng như tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, thiết kế gọn nhẹ thuận tiện cho việc di chuyển. Bên cạnh đó kiểu dáng cũng rất hiện đại và mang một phong cách riêng thể hiện đươc cá tính của người sử dụng.

2 phiên bản mới nhất của xe máy điện VinFast là Evo Grand và Evo Grand Lite, đều ở phân khúc giá rẻ. Cùng ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, VinFast còn có các mẫu xe như Evo Neo với giá niêm yết 17,8 triệu đồng, và Motio với giá niêm yết 12 triệu đồng.

Trong khoảng giá từ 20-30 triệu đồng, VinFast cũng có nhiều mẫu xe hấp dẫn như EvoGrand, Feliz Neo, Klara Neo, Feliz Neo, Feliz S. Còn ở phân khúc cao cấp, VinFast có các dòng xe máy điện như Vento Neo, và Theon S.

Dưới đây là bảng giá chi tiết giá niêm yết của xe máy điện VinFast.

Bảng giá xe máy điện VinFast Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Motio 12 EvoGrand Lite 18 Evo Lite Neo 14,4 Evo200 Lite 22 EvoGrande 21 Evo Neo 17,8 Feliz Neo 22,4 Klara Neo 28,8 Vento Neo 32 Feliz S 29,7 Theo S 56,9

Lưu ý: Bảng giá xe máy điện mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT, 1 bộ sạc và pin. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý, khu vực bán xe...

Hiện tại, khách mua xe VinFast còn được nhiều ưu đãi khác như:

Kể từ ngày 15/08/2025, tất cả các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP sẽ được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km. Đây được xem là chính sách bảo hành tốt nhất trên thị trường hiện nay, khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm của VinFast.

Khách hàng sẽ được miễn phí sạc pin tại toàn bộ hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc cho đến hết ngày 31/05/2027.

VinFast hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng tại các địa phương sau:

- Hà Nội và An Giang: Áp dụng đến hết ngày 24/10/2025.

- Thành phố Hồ Chí Minh: Áp dụng đến hết ngày 31/10/2025.

Đặc biệt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và An Giang, khách hàng còn được tặng thêm 10% giá xe và hỗ trợ vay trả góp lên tới 80-90% giá trị xe.