Bảng điểm Chị Đẹp Đạp Gió gây tranh cãi: Một ca sĩ lộ rõ vẻ thất vọng khi bị xếp gần chót

Tối 11/11, tập 3 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tiếp tục trình chiếu phần thi cá nhân của các nữ nghệ sĩ còn lại trước khi dàn cast chia đội, bước vào vòng Công diễn đầu tiên. Sau 30 tiết mục solo, bảng điểm chung cuộc của 30 chị đẹp gây tranh cãi dữ dội. Không ít người cho rằng ekip đang ưu ái chấm điểm cao cho những chị đại nổi tiếng, trái ngược hoàn toàn với điểm số dành cho dàn nghệ sĩ kém nổi bật hơn.

Điển hình, ca sĩ Nguyên Hà tái hiện bản hit Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè với chất giọng đầy cảm xúc nhưng cuối cùng bị chấm 77 điểm, xếp vị trí gần chót bảng. Ban giám khảo cho rằng Nguyên Hà đã quá an toàn, chỉ được phần nghe, không có yếu tố trình diễn bứt phá.

Phần thi của Nguyên Hà. Nữ ca sĩ thất vọng khi nhận điểm thấp

Bảng điểm 30 chị đẹp, Nguyên Hà dù là ca sĩ nhưng xếp gần chót bảng. Những "chị đại" nổi tiếng như Diva Hồng Nhung, Diva Mỹ Linh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Thu Phương đều có điểm số ngang bằng là 88 điểm

Nguyên Hà thất vọng thấy rõ ngay khi nhận điểm số thấp nhưng sau cùng nhìn nhận đúng là bản thân còn quá an toàn. Nữ ca sĩ giãi bày trong hậu trường: "Ban đầu, Hà cũng hơi buồn một chút. Phần thi của mình còn thấp hơn những bạn không phải là ca sĩ nữa. Nhưng sau khi xem tất cả mọi người diễn, Hà thấy họ cố gắng rất nhiều. Ví dụ như Lan Ngọc, tuy bạn ấy hát chưa tốt lắm nhưng diễn rất máu lửa, nhiệt tình. Bạn ấy có động tác xoạc chân rồi bị đau chân. Hà nhìn lại mình và thấy thật sự chưa cố gắng lắm nên điểm số như vậy là hoàn toàn xứng đáng".

Nguyên Hà không nghĩ bản thân thấp điểm hơn một số chị đẹp không phải là ca sĩ

Sau khi tập 3 Chị Đẹp Đạp Gió lên sóng, không ít cư dân mạng bức xúc trước bảng điểm chung cuộc vòng solo:

- Coi tiết mục của Nguyên Hà được 77 điểm mà thấy tức. Phần hát quá ok, phần nhìn có hiệu ứng sân khấu ánh sáng, bản phối quá hay.

- Nguyên Hà là ca sĩ mà bị chấm 77 điểm hết hồn á. Dù không quá ấn tượng nhưng không thể nào dưới 80 điểm.

- Chấm điểm chán thật luôn, Nguyên Hà hát vậy mà chấm gần chót.

- Nguyên Hà chọn bài an toàn thật nhưng làm gì đến mức có 77 điểm, không thể kém Khổng Tú Quỳnh được.

- Ban giám khảo đừng lôi lý do an toàn ra nữa, khối chị cũng an toàn mà cao chót vót.

- Chương trình này nên đổi tên “Chị đại và những người bạn” thì hay hơn. Chấm cảm tính. Thiên vị rõ rệt.