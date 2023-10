Bằng chứng Hồ Hoài Anh vẫn ở hậu trường concert Hoàng Thùy Linh, là tổng đạo diễn nhưng quyết giấu danh tính?

Sau khi Vietnamese Concert - liveshow âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh kết thúc, netizen vẫn tò mò về vai trò của Hồ Hoài Anh trong dự án lần này. Trong buổi họp báo trước đó, Hoàng Thùy Linh đã có câu trả lời vòng vo, không đưa ra câu trả lời cụ thể về vị trí của nam nhạc sĩ ở Vietnamese Concert.

Vừa qua, nhạc sĩ Huy Tuấn đã có bài đăng dài trên MXH sau khi concert của giọng ca See tình kết thúc, trong đó nhắc đến Hồ Hoài Anh là tổng đạo diễn chương trình. Cụ thể, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Từ âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, vũ đạo, cảnh trí, visual art, trang phục… đều rất đẹp và là một tổng thể chặt chẽ, mang tính giải trí cao, được tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh (sinh ra làm đạo diễn nhưng mẹ bắt chơi đàn và tình cờ thành nhạc sĩ) sắp xếp khéo léo, một bất ngờ dành cho các anh em làm nghề". Tuy nhiên, trong phần credit dự án, tên của Hồ Hoài Anh lại không xuất hiện. Phần tổng đạo diễn chỉ để "My Tonic - Hoàng Thùy Linh".

Nhạc sĩ Huy Tuấn đăng ảnh chụp cùng Hồ Hoài Anh ở Vietnamese Concert

Phần tổng đạo diễn lại không có tên Hồ Hoài Anh

Trên thực tế, Hồ Hoài Anh thuộc ekip của My Tonic - tên công ty nằm trong phần credit ngang hàng tổng đạo diễn với Hoàng Thùy Linh. Người đứng đằng sau My Tonic chính là nhạc sĩ Tú Dưa. Trong ngày lễ cúng Tổ sân khấu 26/9 vừa qua, Hồ Hoài Anh cũng đã xuất hiện bên cạnh các thành viên thuộc ekip của My Tonic. Nhiều người cho rằng việc tên Hồ Hoài Anh không được ghi cụ thể ở phần credit dù là nhạc sĩ lớn là để tránh ồn ào, bàn tán của dư luận sau ồn ào ở Tây Ban Nha cách đây 1 năm.