"Bản sao Jungkook": Từ chàng trai vô gia cư nay thành ngôi sao truyền hình thực tế

"Địa ngục độc thân 2" tuy đã khép lại hơn 1 tháng nhưng dàn trai xinh gái đẹp mùa mới vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả hâm mộ. Ngoài những người chơi có xuất thân giàu có như Hoa hậu Shin Seul Ki, "học bá" trường Harvard - Lee Nadine thì YouTuber Kim Jin Young lại là trường hợp hoàn toàn trái ngược. Quá khứ của "bản sao Jungkook (BTS)" được chính chủ tiết lộ trong một chương trình đã gây bất ngờ cho khán giả.

Kim Jin Young được ví như "bản sao Jungkook".

Trong chương trình, Kim Jin Young kể về khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn, đến nỗi anh trở thành "người vô gia cư", bị lừa sạch tiền nhưng không muốn phiền đến bạn bè, bố mẹ:

"Sau khi hoàn thành khóa đào tạo của Đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc, tôi đã trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Tôi là nạn nhân của một vụ lừa đảo việc làm. Có một người đã mời tôi làm huấn luyện viên bơi lội, hứa hẹn cho tôi làm việc tại một bể bơi ở Seoul nhưng hóa ra địa điểm lại ở vùng nông thôn gần tiền tuyến. Bị lừa sạch tiền, tôi không đủ chi phí thuê nhà, phải sống tạm bợ trong một căn phòng xông hơi. Nơi đó có một phòng bảo trì dưới lòng đất, và đó cũng là nơi tôi ngủ hàng ngày. Nếu tiếng máy quá to, tôi sẽ uống 2 chai soju, say xỉn nên dễ ngủ. Tình trạng kéo dài liên tục như thế. Tôi cảm giác mình đã thất bại".

Vào thời điểm đó, Kim Jin Young không có bạn bè và anh không muốn phụ thuộc vào tài chính của cha mẹ mình. Cuối cùng, anh trở lại cuộc sống quân ngũ, nơi phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh hơn. Quá trình huấn luyện rất khó khăn nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Kim Jin Young đã vượt qua tất cả. Sau này, anh trở thành một YouTuber tiếng tăm tại xứ Kim chi.

Ở "Địa ngục độc thân 2", Kim Jin Young đã được đến 3 cô gái để mắt đến. Ngoài Hoa hậu Shin Seul Ki, anh chàng còn là đối tượng hẹn hò lý tưởng với "học bá" Lee Nadine và người đẹp Lim Min Su. Thế nhưng cuối cùng anh chàng lại về "tay trắng" khi lựa chọn Shin Seul Ki, bởi cô nàng đã quyết chọn một chàng trai khác rời "đảo địa ngục" cùng mình.

Kim Jin Young cực thu hút ở "Địa ngục độc thân 2".

Anh từng có khoảng thời gian được huấn luyện ở Đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc.

Nhờ "Địa ngục độc thân 2", Kim Jin Young bắt đầu trở thành ngôi sao truyền hình thực tế. Anh hiện có hơn 835 nghìn người theo dõi trên tài khoản Instagram. Sau chương trình hẹn hò, "bản sao Jungkook" còn được mời tham gia một show thực tế mới toanh mang tên "Zombieverse". Được biết, đây là chương trình sinh tồn dựa trên bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc - "All of us are dead".

Kim Jin Young nhá hàng về chương trình mới.

Với xuất thân là quân nhân cùng thể lực mạnh mẽ đã được thể hiện ở "Địa ngục độc thân 2", người hâm mộ tin rằng anh chàng sẽ là một trong số những người sống sót đến cuối cùng khi tham gia chương trình sinh tồn.

Nguồn: Koreaboo; Ảnh: Địa ngục độc thân