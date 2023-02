Cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất "Địa ngục độc thân 2" bất ngờ thông báo tình trạng thực tế

Ở "Địa ngục độc thân 2", cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất không phải là 2 Hoa hậu và 2 "cực phẩm" ra về cùng mà chính là nữ diễn viên Lee So E - chàng thợ may Kim Se Jun. Đây cũng là 1 trong 3 cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau ra về cuối chương trình.

Lee So E - Kim Se Jun được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Thế nhưng trong đoạn livestream mới đây cùng người hâm mộ, khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với Lee So E, Kim Se Jun lại cho biết: "So E là em gái yêu quý của tôi. Tôi rất quý cô ấy. Trên thực tế, những người bạn cùng xuất hiện ở 'Địa ngục độc thân' đều rất đẹp nên tôi hy vọng họ đều có màn thể hiện tốt trên show". Chia sẻ của Kim Se Jun khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng bởi anh chỉ xem Lee So E như em gái.

Chia sẻ của Kim Se Jun trong livestream khiến fan không khỏi hụt hẫng.

Theo dõi từ đầu show, không ít khán giả cảm thấy xót xa khi chứng kiến cảnh Lee So E bật khóc vì tỏ tình không thành công với crush là Jo Yoong Jae. Thậm chí, cô nàng còn chia sẻ bản thân là người kém may mắn trong chuyện tình cảm. Thế nhưng sự xuất hiện của thành viên mới - Kim Se Jun đã thay đổi tất cả. Anh dành hết sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng mỗi khi nhìn cô khiến fan cũng phải "quắn quéo".

Nữ diễn viên Lee So E hạnh phúc ra về bên Kim Se Jun.

Sau khi chương trình kết thúc, So E và Se Jun cũng thoải mái hơn khi tương tác trên mạng xã hội. Người quen của chàng thợ may còn đăng ảnh đòi làm "thuyền trưởng" cho cặp đôi mới. Điều này càng khiến fan thêm nhiều kỳ vọng cả hai có thể trở thành một cặp đôi thật ở ngoài đời.

Kim Se Jun không ngừng tương tác vào những bài post của nữ diễn viên

Trong vô vàn những bức ảnh về công việc, Lee So E là cô gái duy nhất mà Kim Se Jun đăng ảnh trên Instagram cá nhân.

Bạn của Kim Se Jun cũng "đẩy thuyền" cặp đôi.

Thế nhưng sau cùng cả hai cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, bạn bè.

Những năm qua, việc các gương mặt nổi trội lên show hẹn hò hot nhất Hàn Quốc để PR bản thân cũng chẳng còn quá xa lạ. Tính đến nay, trong số các cặp đôi "Địa ngục độc thân" đã nắm tay nhau ra về từ mùa 1 đến mùa 2, chỉ duy nhất hot boy tài chính Jo Yoong Jae và Hoa hậu Choi Seo Eun là đang xác nhận hẹn hò ngoài đời thực.

Bên cạnh nhiều ý kiến thất vọng về chia sẻ của Kim Se Jun, không ít người đã ủng hộ quyết định của cặp đôi "Địa ngục độc thân 2". Lee So E chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong những năm gần đây nên việc có bạn trai thời điểm này cũng có thể phần nào gây ảnh hưởng đến nữ diễn viên.