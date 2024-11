Đội hình chắp vá ở Rap Việt

Đội hình của Suboi đã gặp trục trặc trước khi diễn ra vòng Đối đầu ở Rap Việt mùa 4. Vì một lý do nào đó, Suboi chỉ chọn được 7 thành viên. Chương trình phải trao ngoại lệ cho Suboi bằng việc đưa Gnob về đội, qua đó có đủ 8 thí sinh chia thành 4 cặp đấu.

Sau vòng Đối đầu, Suboi mất nữ rapper thiện chiến Queen B. Cô đưa về Coldzy nhưng thí sinh này đang thể hiện bộ mặt bất ổn tại Rap Việt mùa 4. Sức mạnh của 6 thành viên đội Suboi tiến vào vòng Bứt phá được nhận định lép vế so với 3 HLV còn lại.

Suboi đang thất bại với Shayda.

Suboi mờ nhạt

Sự trở lại của Suboi trên cương vị HLV được kỳ vọng tạo nên những điều đột phá cho Rap Việt mùa 4. Dù vậy, ở vòng Đối đầu, các cặp đấu của đội Suboi trôi qua tẻ nhạt, kém sức hút so với các đồng nghiệp còn lại. Nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng này là dàn thí sinh của Suboi không tạo được sức hút đủ lớn. Dù đó là Willistic, thí sinh hot nhất của Suboi, cũng không được chú ý quá nhiều.

Suboi rơi vào tình cảnh tương tự mùa một, khi quy tụ đội hình có chất lượng không cao. 4 năm trước, tại Rap Việt mùa một, Suboi thậm chí không sử dụng nón vàng để tăng cơ hội giật thí sinh về đội. Cô quăng nón cho Ricky Star và Dế Choắt nhưng không được thí sinh chọn.

Tại Rap Việt mùa 4, Suboi sử dụng đặc quyền first choice (lựa chọn đầu tiên) cho Shayda. Cô dùng tiếp nón vàng để mang Saabirose về đội. Giật được Saabirose là chiến công của Suboi. Nhưng nước đi dùng first choice để "đánh úp" thí sinh Shayda của Suboi khiến tất cả ngạc hiện.

Thí sinh mang trên mình đặc quyền first choice phải là "ngựa chiến" của 4 HLV. Bên cạnh Shayda, first choice còn có 7dnight, Manbo và Gill. Sau 2 vòng, 7dnight, Manbo và Gill cho thấy thực lực xứng tầm của những "ngựa chiến", liên tục tạo ra tiết mục có sức lan tỏa cao.

Trong khi đó, những gì Suboi đạt được với Shayda chỉ toàn chỉ trích.

Sau 2 vòng, Shayda còn chưa thuyết phục khán giả ở việc đến chương trình để thi rap. Có thể Shayda giấu bài hoặc màn trình diễn của cô là đúng thực lực, nhưng có một sự thật hiện rõ là nữ rapper bị chỉ trích nặng nề, kéo theo sự thất vọng hướng về Suboi. Shayda đáng ra là thí sinh ở vai trò tiên phong, được kỳ vọng nhất của Suboi, nay trở thành quân bài bị khán giả hoài nghi.

Đội hình Suboi mang đến trận chiến "một chọi 4" ở vòng Bứt phá có Shayda hứng trọn gạch đá từ khán giả. Một Saabirose có màn trình diễn được đánh giá sáng hơn Shayda nhưng chưa bật hẳn lên để đứng vào hàng ngũ ứng viên. Willistic, Dacia, V High là những thí sinh không quá nổi bật.

Đội Suboi tiến vào vòng Bứt phá.

Kịch bản lặp lại?

Kết thúc các cuộc đấu ở vòng Bứt phá Rap Việt mùa một, đội Suboi sạch bóng thí sinh. Lần lượt R.I.C, Đạt Dope, Lor, Tage và AK49 thất bại dễ dàng trong các bảng đấu. Tlinh cũng gục ngã khi rơi vào bảng có đối thủ quá mạnh là MCK. Sau đó, JustaTee dành nón vàng cho tlinh để giải cứu nữ rapper, đồng thời tạo điều kiện để đội Suboi có thí sinh vào chung kết.

Đội Suboi ở mùa một cũng với đội hình chấp vá như vậy, tlinh là nhân tố nổi trội nhất. Năm nay, Suboi đầu tư tất tay để gom dàn thí sinh nữ. Queen B là rapper ít nhiều thành danh trong làng underground. Saabirose là mảnh ghép đầy hứa hẹn cho Suboi. Trong khi Shayda từ đầu là ẩn số.

Dưới sự huấn luyện của Suboi, cả 3 nữ thí sinh đều đặt lên bàn cân với tlinh. Nhưng sau những gì đã xảy ra, thực tế tlinh vẫn là cái bóng lớn, không chỉ với Suboi mà ở tất cả thí sinh nữ sau này. Suboi của mùa một chỉ cần một tlinh là đủ để bùng nổ cho đến chung kết. Nhưng Suboi ở Rap Việt mùa 4 phải trông cậy vào ai?

Để bàn về độ nổi tiếng và bản lĩnh trong một cuộc chiến, Suboi sẽ đặt niềm tin vào Coldzy. Đây là thí sinh cứu ở vòng Đối đầu, từ tay BigDaddy. Trước khi Rap Việt mùa 4 lên sóng, thông tin Coldzy đi thi lại khiến khán giả hứng thú. Màn trình diễn của Coldzy trên sân khấu tập Chinh phục cũng tạo ấn tượng khá tốt.

Dù vậy, trong cuộc chiến với Quân Lee, Coldzy không bứt phá so với chính nam rapper ở vòng đầu tiên, dẫn đến thất bại đáng tiếc và cũng gây bất ngờ bậc nhất ở vòng Đối đầu. Tại Rap Việt mùa một, Coldzy dừng bước ở vòng Bứt phá cũng vì lý do màu nhạc thiếu đột biến so với tính chất của một cuộc thi.

Suboi phải có chiến lược đúng để nâng tầm Coldzy và đưa thí sinh này vào bảng đấu phù hợp. Sự thành bại của Coldzy đang quyết định nhiều điều cho mục tiêu có thí sinh vào thẳng Chung kết của đội Suboi.

Thêm một lần, "Queen của Rap Việt" phải vượt chông gai. Khi mà các HLV còn lại nắm trong tay đội hình mạnh mẽ, chỉ việc phát huy những ngựa chiến để hướng vào vòng trong, Suboi vẫn loay hoay ở mục tiêu giúp học trò của mình tiến bộ từng vòng.

Đằng sau bất lợi về thực lực, đội Suboi có một điểm tựa là tính bất ngờ. Những thí sinh không mang trên mình áp lực, sự kỳ vọng lớn, có thể làm nên chuyện?