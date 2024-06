Bản lĩnh tay đua trẻ tại đấu trường châu lục

Sau chiến thắng vang dội của Honda Racing Việt Nam tại chặng 2 (Trung Quốc), bộ ba của Honda gồm Cao Việt Nam (#65), Nguyễn Tôn Anh Phú (#19) và Nguyễn Hữu Trí (#18) mang một tâm thế khát khao chiến thắng đấu trường Motegi (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên các tay đua của Honda team trải nghiệm cung đường đua đầy thử thách với 14 khúc cua cùng các đoạn đường với độ dốc khá lớn.

Tại ngày đua đầu tiên (Race 1), cánh chim đầu đàn Cao Việt Nam (#65) đã thể hiện tự tin ngay từ những lap đua đầu tiên, so kè với các tay đua hàng đầu và vươn lên top 4. Đáng tiếc xảy ra tại lần đua thứ 4, "the mad" #65 bất ngờ gặp sự cố khiến bánh xe sau của anh bị trượt và ngã. Tuy nhiên, thần may mắn vẫn mỉm cười với Nam khi chấn thương của anh không quá nghiêm trọng, nhưng với sự cố này, Nam đã không thể tiếp tục tham gia đua hết ngày đua 1 và 2 ngày hôm sau.

Trong khi đó, hai tay đua trẻ Nguyễn Tôn Anh Phú (#19) và Nguyễn Hữu Trí (#18) đã nỗ lực thay phần đàn anh. Tại ngày đua thứ 1, Phú và Trí đã về đích với thứ hạng lần lượt là 9 và 12. Và bứt phá ngoạn mục, vượt ngoài mong đợi của đội khi ngày đua thứ 2 Nguyễn Tôn Anh Phú về đích với thứ hạng 7 (tăng 2 hạng) và cũng là kết quả tốt nhất của anh từ đầu mùa giải; Nguyễn Hữu Trí tăng 1 hạng và cán đích ở vị trí 11. Có thể nói, hai tay đua trẻ đã thể hiện bản lĩnh, sốc lại tinh thần và chiến đấu hết mình để thu về kết quả cho toàn đội.

Như vậy, Honda Racing Vietnam đã hoàn thành chặng 3 ARRC 2024 tại Nhật Bản với sự ghi nhận sự tiến bộ cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh của các tay đua trẻ. Chúc cho thủ lĩnh Cao Việt Nam sẽ sớm trở lại, tự tin bứt phá và chinh phục những vị trí trên bục podium. Hẹn gặp lại các fan hâm mộ tốc độ tại Chặng 4 ARRC 2024 diễn ra ở Mandalika, Indonesia!