Bạn không tưởng tượng được điện thoại iPhone, Galaxy sẽ tăng giá đến mức nào đâu – làm việc này ngay còn kịp

Ngành công nghệ hiện đang trải qua đợt tăng giá linh kiện chóng mặt do nguồn cung bị các trung tâm dữ liệu AI mới hút hết. Giá điện thoại thông minh sắp tăng, nhưng nếu bạn chưa biết tình hình sắp trở nên tồi tệ đến mức nào, một báo cáo mới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Đợt tăng giá lớn nhất trong 26 năm

Theo một phân tích mới, ngành công nghiệp điện thoại thông minh và máy tính cá nhân sắp chứng kiến đợt tăng giá lớn nhất trong 26 năm. Điều này chủ yếu là do giá RAM tăng vọt khi nguồn cung cạn kiệt hoàn toàn vì, bạn đoán đúng rồi đấy, AI cần rất nhiều bộ nhớ để hoạt động.

Và đợt tăng giá năm tới sẽ không phải là trường hợp cá biệt. Các nhà phân tích dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng vọt ít nhất cho đến năm 2027.

Samsung đang đàm phán trong tuyệt vọng

Rõ ràng, Samsung và các nhà sản xuất điện thoại khác đang cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn cung cho các sản phẩm sắp ra mắt của họ. Google thậm chí đã sa thải một giám đốc điều hành vì không thể có đủ lượng hàng tồn kho bộ nhớ kịp thời, và công ty đang tích cực tuyển dụng các chuyên gia có thể giúp họ đảm bảo nguồn cung từ Hàn Quốc.

Tình hình rất tồi tệ, và các công ty này đều biết điều đó. Samsung đang vật lộn với việc định giá Galaxy S26, và thực tế đã phải tạm dừng nâng cấp camera cho mẫu Galaxy S26 bản tiêu chuẩn để giữ giá không quá cao. Trong khi đó, Xiaomi đã phát hành chiếc điện thoại cao cấp mới nhất của mình - Xiaomi 17 Ultra - sớm hơn vài tháng, chỉ để có thể ra mắt nó khi tình hình không quá khó khăn.

Việc bạn cần làm ngay bây giờ?

Rõ ràng, nếu bạn có một chiếc điện thoại vẫn còn hỗ trợ phần mềm trong nhiều năm nữa, thì bạn nên giữ nó thật chặt. Tuy nhiên, nếu bạn đã có kế hoạch nâng cấp điện thoại trong tương lai gần, có lẽ bạn nên làm sớm hơn.

Không có gì đảm bảo rằng điện thoại Galaxy S26 hay iPhone 18 sẽ giữ được giá cả hợp lý sau khi ra mắt. Đến khi những chiếc điện thoại cao cấp mới nhất của Apple ra mắt, giá cả trên toàn ngành sẽ tăng mạnh, và không ai biết giá sẽ lên đến mức nào.

Với những ai đang chờ đợi mẫu iPhone màn hình gập, họ có thể sẽ phải tính toán lại. Mẫu smartphone này vốn được đồn đoán có giá khoảng 2.400 đô la, trước khi có tất cả những tin tức về việc giá cả tăng vọt này.

Vì vậy, có lẽ bạn nên nhanh lên. Chúng ta không biết tình hình có thể tồi tệ đến mức nào.