Bạn gái Mbappé luôn xinh đẹp, quyến rũ nhờ 3 thói quen đơn giản mà nhiều người bỏ qua

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài quyến rũ ấy không phải những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay chế độ ăn kiêng hà khắc.

Không chỉ gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với siêu sao bóng đá Kylian Mbappé, Ester Expósito còn là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi bật của Tây Ban Nha. Ở tuổi 26, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng săn chắc, làn da rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm.

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài quyến rũ ấy không phải những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay chế độ ăn kiêng hà khắc. Ester nhiều lần chia sẻ cô theo đuổi lối sống cân bằng, lắng nghe cơ thể và duy trì những thói quen lành mạnh mỗi ngày. Chính điều này giúp nữ diễn viên giữ được phong độ nhan sắc ổn định dù lịch trình làm việc dày đặc.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc kết hợp giữa vận động hợp lý, dinh dưỡng khoa học và nghỉ ngơi đầy đủ chính là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó cải thiện vóc dáng, làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

Linh hoạt điều chỉnh chế độ tập luyện, ưu tiên cơ thể săn chắc thay vì quá nhiều cơ bắp

Khác với nhiều người lựa chọn những buổi tập nặng để giảm cân nhanh, Ester Expósito hướng đến mục tiêu xây dựng một cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và cân đối.

Theo chia sẻ từ huấn luyện viên từng đồng hành cùng nữ diễn viên, cô không tập theo một giáo án cố định quanh năm mà thay đổi cường độ tùy theo lịch quay phim, các dự án thời trang hoặc tình trạng cơ thể.

Trong phòng gym, Ester ưu tiên các bài tập chức năng (functional training) nhằm cải thiện khả năng phối hợp vận động, giữ thăng bằng và tăng sức bền. Đây là hình thức tập luyện được nhiều chuyên gia thể thao đánh giá cao vì giúp cơ thể vận động hiệu quả hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương.

Những nhóm cơ như bụng, lưng và chân luôn được cô dành nhiều thời gian rèn luyện. Đây cũng là các nhóm cơ lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên vóc dáng săn chắc và tư thế đẹp.

Ngoài ra, nữ diễn viên thường kết hợp tạ nhẹ cùng các bài cardio cường độ cao (HIIT). Cách tập này giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả, hỗ trợ duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức hợp lý mà vẫn giữ được những đường cong mềm mại, nữ tính.

Các nghiên cứu cũng cho thấy việc kết hợp tập sức mạnh với cardio không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng mật độ xương và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Điều đáng học hỏi ở Ester là cô không quá áp lực chuyện phải tập luyện mỗi ngày. Khi cơ thể cần nghỉ ngơi, cô sẵn sàng giảm cường độ thay vì cố gắng tập quá sức.

Duy trì chế độ ăn tự nhiên và cân bằng thay vì ăn kiêng cực đoan

Một trong những bí quyết giúp Ester Expósito giữ được thân hình thon gọn suốt nhiều năm chính là cách ăn uống khoa học.

Thực đơn của nữ diễn viên tập trung vào những thực phẩm tươi, ít qua chế biến. Rau xanh và trái cây luôn xuất hiện trong các bữa ăn nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da trước tác động của gốc tự do.

Nguồn protein chất lượng cao như cá, thịt nạc, trứng hoặc các loại đậu được ưu tiên để duy trì khối cơ và hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

Bên cạnh đó, Ester cũng không loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, cô lựa chọn các nguồn tinh bột tốt như gạo lứt, yến mạch hoặc khoai để cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm hiệu suất tập luyện và ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.

Một điểm đáng chú ý trong chế độ ăn của Ester là cô hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn - hai nhóm thực phẩm có thể làm tăng lượng đường trong máu, thúc đẩy phản ứng viêm và ảnh hưởng không tốt đến làn da nếu sử dụng quá nhiều.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không ép bản thân phải kiêng tuyệt đối. Thỉnh thoảng cô vẫn thưởng thức món ăn yêu thích với lượng vừa phải.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây mới là cách duy trì lối sống lành mạnh lâu dài. Việc cấm đoán quá mức thường khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái thèm ăn, sau đó ăn bù nhiều hơn và khó duy trì cân nặng ổn định.

Luôn ưu tiên nghỉ ngơi và phục hồi để giữ làn da tươi trẻ

Nếu tập luyện và ăn uống là hai trụ cột giúp giữ vóc dáng thì nghỉ ngơi chính là "chìa khóa" giúp Ester Expósito duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Nữ diễn viên nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe và sắc đẹp. Cô cố gắng ngủ đủ mỗi đêm để cơ thể có thời gian tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc kéo dài.

Các nghiên cứu cho thấy trong khi ngủ, cơ thể tăng sản xuất collagen, thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào da và cân bằng hormone. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến da xỉn màu, xuất hiện quầng thâm mắt, đồng thời làm tăng hormone cortisol - yếu tố liên quan đến stress và lão hóa sớm.

Bên cạnh giấc ngủ, Ester cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Với cô, một tinh thần tích cực không chỉ giúp làm việc hiệu quả hơn mà còn góp phần tạo nên thần thái cuốn hút.

Nữ diễn viên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất và giữ độ ẩm tự nhiên cho làn da. Khi lịch trình tập luyện hoặc làm việc quá căng thẳng, cô cũng áp dụng các phương pháp phục hồi như massage hoặc vật lý trị liệu nhằm giảm căng cơ và hạn chế chấn thương.

Các chuyên gia cho biết, việc phục hồi đúng cách sau vận động giúp cơ bắp tái tạo tốt hơn, giảm đau nhức và duy trì hiệu quả tập luyện lâu dài.

(Ảnh: Internet)