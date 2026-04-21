Bạn cũ chuyển khoản trả nợ 800 triệu đồng, cô gái 23 tuổi vẫn báo công an, còn được khen vì cảnh giác

Câu chuyện hy hữu và đầy kịch tính này xảy ra với cô gái 23 tuổi tên Lý, hiện đang sinh sống tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Trước đó, cô Lý từng cho một người bạn quen biết qua mạng vay một khoản tiền. Bẵng đi một thời gian, người bạn này bất ngờ liên lạc lại, khoe khoang rằng dạo này đang làm ăn vô cùng phát đạt. Không chỉ ngỏ ý muốn trả lại số tiền đã mượn sòng phẳng, người này còn hào phóng hứa sẽ tặng thêm cho cô Lý một khoản tiền lớn để cảm ơn vì sự tin tưởng lúc khốn khó.

Và lời hứa đó hoàn toàn không phải là nói suông. Chỉ một lúc sau, tài khoản ngân hàng của cô Lý thực sự rung lên với thông báo nhận được khoản tiền khổng lồ lên tới 220.000 NDT (tương đương khoảng 800 triệu đồng). Đi kèm với số tiền "trên trời rơi xuống" này là một dòng tin nhắn đầy mùi mẫn, nhờ vả cô Lý dùng số tiền đó để đầu tư hộ vào một dự án sinh lời cao với lý do người bạn kia không tiện đứng tên, mọi lợi nhuận thu được sau này sẽ chia đôi sòng phẳng. Để chắc chắn mình không hoa mắt, cô Lý đã thử thao tác rút một phần tiền và nhận thấy mọi thứ đều giao dịch bình thường, tiền hoàn toàn là thật.

Tuy nhiên, trong khi cô Lý còn đang ngây ngất với khoản tiền lớn, chồng cô là anh Lưu lại giữ được cái đầu lạnh. Anh bắt đầu xâu chuỗi lại các tình tiết và cảm thấy có điều gì đó vô cùng phi lý. Anh phân tích với vợ rằng, nếu thực sự là trả nợ thì tại sao lại chuyển thừa ra một đống tiền rồi lại vẽ ra chuyện nhờ đi đầu tư hộ. Sự vòng vèo này chắc chắn che giấu một ý đồ đen tối nào đó. Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, hai vợ chồng quyết định mang toàn bộ câu chuyện và số tiền vừa nhận được đến cơ quan công an trình báo.

Ban đầu, quyết định này khiến nhiều người xung quanh khó hiểu, bởi hiếm ai đang cầm một số "tiền tươi thóc thật" không hề nhỏ trong tay lại tự đem giao nộp cho cảnh sát. Thế nhưng, thực tế điều tra sau đó đã chứng minh quyết định của anh Lưu vừa cứu cả gia đình thoát khỏi một bản án hình sự nguy hiểm.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện số tiền 800 triệu đồng nằm trong tài khoản của cô Lý hoàn toàn là tiền bẩn, có liên quan trực tiếp đến một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Đối tượng chủ mưu đã sử dụng một thủ đoạn thao túng tâm lý cực kỳ tinh vi: biến những người quen biết cũ thành công cụ rửa tiền cho chúng. Cụ thể, bọn tội phạm sẽ chọn một "con mồi" từng có giao dịch từ trước, chuyển cho họ một khoản tiền lớn thật sự và dùng vỏ bọc "trả nợ kèm nhờ đầu tư" để dụ dỗ nạn nhân chuyển số tiền đó vào các dự án sinh lời giả mạo.

Những "dự án" hay "ứng dụng đầu tư" đó thực chất chính là hệ thống tài khoản ngân hàng ẩn danh do chính nhóm lừa đảo kiểm soát. Nếu cô Lý nhẹ dạ cả tin, làm theo lời người bạn mạng mà chuyển 800 triệu đồng kia đi "đầu tư", nhóm tội phạm không chỉ hoàn tất thành công quy trình rửa tiền bẩn để xóa dấu vết, mà còn biến cô Lý trở thành người tiếp tay. Đứng trước pháp luật, cô Lý hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo, trong khi những kẻ chủ mưu thực sự đã cao chạy xa bay.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là một biến tướng lừa đảo thế hệ mới vô cùng thâm độc. Chúng đánh trúng vào lòng tham và sự cả nể của con người, đặc biệt nhắm vào những ai có thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng thường xuyên nhưng lại thiếu kiến thức về pháp lý và đầu tư tài chính. Để vở kịch thêm phần hoàn hảo, bọn chúng sẵn sàng lập ra những ứng dụng đầu tư có giao diện cực kỳ chuyên nghiệp, liên tục báo cáo lợi nhuận giả để thao túng nạn nhân. Lời khuyên vàng được đưa ra là dù người chuyển tiền có là bạn bè cũ hay người quen, khi bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn kèm theo yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, nhờ chuyển tiếp hay đầu tư hộ, người dân cần lập tức phong tỏa giao dịch và báo ngay cho cơ quan chức năng để tránh rước họa vào thân.