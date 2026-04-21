Cận cảnh TCL AiMe: Robot “biết cảm xúc” mở ra kỷ nguyên mới cho nhà thông minh

"Nhân vật" đặc biệt giữa dàn sản phẩm quen thuộc

Giữa hàng loạt những chiếc TV, điều hòa hay thiết bị gia dụng tại sự kiện ra mắt sản phẩm "Seen the Unseen" vừa diễn ra mới đây, TCL AiMe xuất hiện như một điểm nhấn khác biệt. Được giới thiệu đến công chúng tại sự kiện CES 2025, AiMe là mẫu robot đại diện cho một hướng đi mới nơi công nghệ bắt đầu bước ra khỏi vai trò "thiết bị" để trở thành một thực thể có khả năng tương tác.

Điểm thú vị nằm ở chỗ ngay từ cách thiết kế, TCL đã không tiếp cận AiMe theo hướng một robot mang tinh thần "máy móc", mà hướng tới một hình thái gần gũi hơn với con người. Ngôn ngữ thiết kế bo tròn, các chi tiết mềm mại cùng phần "khuôn mặt" hiển thị biểu cảm cho thấy rõ tham vọng biến thiết bị này thành một thực thể có cá tính, thay vì chỉ là một công cụ chuyên biệt.

Thiết kế mang tính "cảm xúc"

Theo chia sẻ từ đội ngũ thiết kế của TCL, AiMe được phát triển với triết lý "companion robot", một người bạn đồng hành trong gia đình, chứ không phải như các thiết bị điều khiển đơn thuần. Chú Robot này được trang bị hệ thống màn hình hiển thị biểu cảm động, có thể thay đổi theo trạng thái tương tác, giúp việc giao tiếp trở nên trực quan và gần gũi hơn.

Bên cạnh đó, phần đầu của AiMe có khả năng chuyển động linh hoạt, mô phỏng các cử chỉ như gật đầu, nghiêng đầu hay quay về phía người dùng khi trò chuyện hoặc có thể vẫy hai chiếc cánh bên, những chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác "có phản hồi".

Điểm đáng chú ý là TCL không cố gắng làm AiMe trở nên quá giống con người, mà giữ lại sự tối giản cần thiết để tránh cảm giác "giả", đồng thời vẫn đủ biểu cảm để tạo sự kết nối tự nhiên. Cụ thể, phần "đôi mắt" trên màn hình có thể thay đổi hình dạng, độ mở và chuyển động để thể hiện các trạng thái như vui vẻ, tò mò, ngạc nhiên hay tập trung. Khi tương tác, AiMe còn kết hợp biểu cảm này với âm thanh phản hồi như những đoạn giọng nói nhẹ nhàng, âm báo ngắn cho đến các hiệu ứng âm thanh mang tính "cảm xúc", giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái của robot.

Ngoài ra, nhịp điệu phát âm, cao độ giọng nói và cách ngắt nghỉ cũng được tinh chỉnh để tạo cảm giác tự nhiên hơn, khiến việc giao tiếp trở nên gần gũi thay vì mang tính máy móc. Có lẽ vì vậy mà chú robot này được TCL hướng đến môi trường gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Nhờ khả năng tương tác trực quan và biểu cảm, robot có thể đóng vai trò như một người bạn đồng hành, hỗ trợ học tập, giải trí hoặc đơn giản là tạo ra sự tương tác trong những khoảng thời gian trẻ ở một mình. Đây là một hướng tiếp cận khá khác so với các thiết bị smart home truyền thống, vốn tập trung nhiều vào tự động hóa điều khiển tiện nghi hơn là trải nghiệm cảm xúc.

Trung tâm tương tác thông minh

Khác với các trợ lý ảo vốn bị giới hạn trong màn hình điện thoại hay TV, AiMe được xây dựng như một thiết bị vật lý có thể hiện diện trong không gian sống. Robot này có khả năng nhận diện giọng nói, hình ảnh và môi trường xung quanh, từ đó phản hồi theo cách trực quan hơn thông qua cả âm thanh lẫn chuyển động. Điều này mở ra một cách tương tác hoàn toàn khác: thay vì người dùng phải "ra lệnh", họ có thể giao tiếp một cách tự nhiên hơn, giống như đang nói chuyện với một thực thể.

Quan trọng hơn, AiMe không hoạt động độc lập mà được định vị như trung tâm điều phối của hệ sinh thái AIoT. Khi hệ sinh thái thiết bị ngày càng mở rộng, việc quản lý và tương tác trở thành một bài toán lớn. Người dùng có thể có TV thông minh, điều hòa, tủ lạnh hay máy giặt kết nối mạng, nhưng trải nghiệm tổng thể vẫn bị phân mảnh nếu thiếu một "trung tâm" đủ trực quan.

AiMe xuất hiện như câu trả lời cho vấn đề đó. Thay vì ứng dụng hay giao diện rời rạc, TCL lựa chọn một hướng tiếp cận mới: biến chính hệ sinh thái thành một thực thể có thể tương tác. Đây là bước tiến từ smart home sang một dạng "smart companion", nơi công nghệ không chỉ phản hồi lệnh mà còn chủ động tham gia vào trải nghiệm sống.

Ở thời điểm hiện tại, TCL AiMe vẫn mang tính trình diễn nhiều hơn là thương mại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sản phẩm này lại mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Nó cho thấy TCL không chỉ muốn dẫn đầu ở các thiết bị hiển thị hay gia dụng, mà đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới nơi công nghệ không chỉ phục vụ, mà còn có thể tương tác, thấu hiểu và đồng hành cùng con người.

Nếu hệ sinh thái AIoT hiện tại là nền tảng, thì những thiết bị như AiMe chính là bước đi tiếp theo kết nối công nghệ và đời sống, xóa nhòa ranh giới đồng thời nâng tầm trải nghiệm công nghệ trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.