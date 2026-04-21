5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Sau hơn nửa năm kể từ ngày iPhone 17 series tạo ra cơn địa chấn trên thị trường di động, thời điểm tháng 4/2026 được xem là giai đoạn bình ổn giá cực kỳ lý tưởng để săn tìm những chiếc iPhone cũ. Các thế hệ tiền nhiệm, từ những model "like new" vừa qua hơn một năm tuổi đến những "huyền thoại" vẫn còn rất mạnh mẽ, đồng loạt ghi nhận mức giá chạm đáy và trở thành những món hời thực sự cho giới công nghệ.

1. iPhone 15 Pro

Tính đến tháng 4/2026, mức giá của iPhone 15 Pro cũ trên thị trường chỉ còn dao động trong khoảng 15.000.000 đến 17.500.000 VNĐ tùy tình trạng, biến thiết bị này thành một trong những lựa chọn toàn diện và đáng tiền nhất. Dù đã bước sang năm tuổi thứ ba, máy vẫn sở hữu những nâng cấp mang tính nền tảng vượt thời gian của Apple như cổng sạc Type-C tiện lợi, khung viền Titan siêu nhẹ siêu bền, nút Tác vụ (Action Button) linh hoạt và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.

Sức mạnh phần cứng của con chip A17 Pro vẫn cực kỳ đáng gờm, dư sức cân mượt mọi tựa game hay các tác vụ nặng trong nhiều năm tới mà không hề có dấu hiệu giật lag. Đây đích thực là bến đỗ lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm "Pro" cao cấp với các tính năng hiện đại mà không phải chi trả mức giá quá đắt đỏ của một chiếc máy bóc seal.

2. iPhone 16

Là thế hệ di động có tuổi đời chỉ hơn một năm rưỡi, những chiếc iPhone 16 hàng "lướt" hiện đang được định giá từ 14.500.000 đến 16.500.000 VNĐ, mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả chất lượng phần cứng lẫn độ tương thích phần mềm. Người dùng sẽ có trong tay một thiết bị gần như mới nguyên với hiệu năng đỉnh cao, cụm camera thiết kế mới mẻ cùng các tính năng thời thượng như Dynamic Island hay cổng USB-C. Điểm cộng lớn nhất của việc chọn mua iPhone 16 chính là vòng đời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS còn rất dài và viên pin chưa bị hao mòn quá nhiều. Dù mức giá vẫn tiệm cận với dòng 15 Pro cũ, nhưng đây lại là phương án "ăn chắc mặc bền" hoàn hảo cho những ai có ngân sách khá giả, muốn tìm một thiết bị có độ ổn định cao để sử dụng lâu dài trong 3 đến 4 năm tới.

3. iPhone 13 Pro Max

Dù đã chuẩn bị bước sang năm tuổi thứ năm, sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn chưa từng hạ nhiệt, đặc biệt khi mức giá hiện tại đã giảm sâu xuống mức từ 10.000.000 đến 12.000.000 VNĐ. Điểm sáng giá nhất làm nên tên tuổi của model này chính là thời lượng pin "vô đối", được cộng đồng công nghệ công nhận là một trong những chiếc iPhone có pin trâu nhất lịch sử Apple. Bên cạnh đó, máy vẫn được trang bị màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt và cụm ba camera chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh. Dù người dùng sẽ phải đánh đổi bằng thiết kế màn hình tai thỏ đã cũ và việc vẫn còn sử dụng cổng sạc Lightning, nhưng đây chắc chắn là lựa chọn không thể thay thế cho những người luôn đặt yếu tố thời lượng pin lên hàng đầu trong tiêu chí chọn mua điện thoại.

4. iPhone 14

Với mức giá trên thị trường đồ cũ hiện chỉ còn từ 10.000.000 đến 12.000.000 VNĐ, iPhone 14 nổi lên như một lựa chọn vô cùng cân bằng giữa chi phí và hiệu quả sử dụng. Chiếc điện thoại này mang lại hiệu năng ổn định nhờ con chip A15 Bionic, khả năng chụp ảnh sắc nét và vòng đời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành vẫn còn dư dả cho vài năm tới. Tuy nhiên, thiết bị này có phần lép vế về mặt ngoại hình khi thiếu vắng những nâng cấp mang tính biểu tượng như màn hình Dynamic Island hay cổng sạc USB-C. Do đó, iPhone 14 sẽ là một khoản đầu tư đáng cân nhắc nếu bạn săn được một chiếc máy có ngoại hình đẹp, pin tốt với mức giá rẻ hơn hẳn so với thế hệ 15. Đây là mẫu máy sinh ra để dành cho những người dùng thực dụng, cần một thiết bị ổn định để phục vụ công việc và liên lạc mà không quá đặt nặng việc chạy theo các tính năng thời thượng.

5. iPhone 12 Pro Max

Đứng cuối danh sách là một lựa chọn cực kỳ kinh tế, khi người dùng chỉ cần bỏ ra từ 7.000.000 đến 9.000.000 VNĐ là đã có thể sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn cùng cụm ba camera đa dụng của dòng Pro Max. Mặc dù đã trải qua gần sáu năm chinh chiến, hiệu năng của iPhone 12 Pro Max vẫn hoàn toàn đáp ứng trơn tru các tác vụ lướt web, xem phim hay chơi game nhẹ nhàng hàng ngày. Tuy nhiên, khi quyết định xuống tiền cho dòng máy này, người mua cần đặc biệt lưu ý đến rủi ro về viên pin đã bị chai sau thời gian dài sử dụng và chuẩn bị tinh thần cho việc thời gian hỗ trợ cập nhật iOS từ Apple không còn dài. Nhìn chung, đây vẫn là một lựa chọn rất đáng tiền cho những người dùng có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát được trải nghiệm không gian giải trí rộng rãi trên màn hình lớn của dòng Pro Max.