Apple thông báo thay CEO Tim Cook

Tối 20/4, làng công nghệ toàn cầu đón nhận một tin tức mang tính lịch sử khi Apple chính thức xác nhận cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Sau những năm tháng đưa giá trị của đế chế nhà Táo vươn lên đỉnh cao, Tim Cook sẽ chính thức rời chiếc ghế Giám đốc điều hành (CEO) vào ngày 1/9 sắp tới. Dù vậy, vị thuyền trưởng 65 tuổi sẽ không rời bỏ hoàn toàn con tàu Apple mà lùi về phía sau để đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

Quyết định mang tính bước ngoặt này là kết quả của một quá trình hoạch định kế nhiệm kỹ lưỡng, và người được chọn để trao lại quyền trượng chính là John Ternus, nhân vật cốt cán đang giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, Tim Cook gọi những năm tháng dẫn dắt Apple là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời mình. Ông bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi được đồng hành cùng một tập thể kiệt xuất, những khối óc đã không ngừng sáng tạo để mang đến các sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người dùng trên toàn cầu. Đặt trọn niềm tin vào người kế nhiệm, Tim Cook nhận định John Ternus là sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy sắc bén của một kỹ sư và tâm hồn khát khao của một nhà đổi mới. Với hơn 25 năm gắn bó và đứng sau thành công của hàng loạt thiết bị cốt lõi, tân CEO được đánh giá là người có đủ tầm nhìn, sự chính trực và bản lĩnh để lèo lái Apple vượt qua những thách thức công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Sự chuyển giao ở vị trí cao nhất cũng kéo theo một đợt tái cơ cấu bộ máy thượng tầng vô cùng quan trọng tại Apple. Để lấp vào khoảng trống mà John Ternus để lại, Johny Srouji sẽ lập tức tiếp quản chiếc ghế Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Đồng thời, bàn cờ lãnh đạo cũng có sự xê dịch khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Arthur Levinson chuyển sang vai trò lãnh đạo cấp cao độc lập, chính thức dọn đường để John Ternus bước vào Hội đồng quản trị. Cuộc đại tu nhân sự này không chỉ đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Apple mà còn khiến giới mộ điệu đặt nhiều kỳ vọng vào những bước đột phá táo bạo hơn nữa về mặt phần cứng thiết bị trong những năm tiếp theo.