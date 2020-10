Bạn có biết: Bạch Lộc là tác giả nụ hôn dưới tuyết, La Vân Hi khóc nhè vì xúc động ở Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng fan của Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương cũng đã được chứng kiến cảnh Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) chính thức thành đôi. Điều đặc biệt hơn cả là cặp tình nhân đã trao nhau nụ hôn đầu ngay dưới trời tuyết lãng mạn, đậm chất ngôn tình. Nụ hôn dưới tuyết đầu mùa của Bạch Lộc và La Vân Hi cũng ngay lập tức leo thang top tìm kiếm với hàng ngàn bình luận trầm trồ vì độ ngọt ngào khó cưỡng.



Nụ hôn đẹp ná thở của cặp đôi chính Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương

Cảnh phim đầy lãng mạn của Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương khiến khán giả nhũn tim

Sau cảnh hôn mang ý nghĩa đặc biệt trong Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương, cả Bạch Lộc và La Vân Hi đã có những chia sẻ khá thú vị trên Weibo. Bạch Lộc trải lòng rằng đây là cảnh quay mà bản thân vô cùng tâm đắc khi chính mình là người gợi ý về nụ hôn ngôn tình dưới trời tuyết đầu mùa. Bạch Lộc còn tiết lộ, cô từng hỏi La Vân Hi trước khi quay rằng liệu anh có khóc không, La Vân Hi trả lời “Sao lại khóc chứ” nhưng kết quả cuối cùng là anh ấy đã khóc. Bạch Lộc cũng khóc thầm vì phân cảnh này quá xúc động với chuyện tình mười năm tương tư cuối cùng cũng được thổ lộ.

Bạch Lộc Viết: “Bối cảnh bộ phim chúng tôi là mùa đông, do đó khi vừa vào đoàn phim, tôi đã nói với đạo diễn rằng mình muốn quay một cảnh tuyết đầu mùa... Hôm đó trời rất lạnh, bầu trời đầy ánh sao và tuyết trắng, ở những con phố, bông tuyết vương đầy trên đèn đường... Trước khi quay, tôi hỏi La lão sư, lát nữa anh có khóc không. Anh ấy nói, khóc cái gì mà khóc, anh không khóc đâu. Kết quả là lúc vẫn đang quay, chúng tôi vừa ôm nhau, tôi đã cảm thấy bờ vai của anh ấy đang run rẩy, vừa tách nhau ra đã thấy ông anh tôi khóc rồi. Tôi hỏi lại, vậy không phải anh bảo là không khóc sao. Anh ấy nói, cũng không biết, chỉ thấy như mình cảm nhận được tâm tình của Viên Soái, thật là chẳng dễ dàng gì. Yêu một cô gái mười mấy năm, cuối cùng cô ấy cũng ngoái đầu lại nhìn mình. Anh ấy nói xong, lúc quay lưng lại, tôi cũng âm thầm khóc”

Giang Quân nhận ra tình cảm của Viên Soái vì vô tình đọc được lá thư tình của anh được viết cách đây 10 năm

La Vân Hi cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân chia sẻ rằng mình đã bất giác rơi nước mắt trong bầu không khí lãng mạn ấy. Bối cảnh xung quanh với tuyết bay trắng xóa, ánh đèn rực rỡ, bản nhạc du dương khiến anh thực sự xúc động. Anh mừng cho Viên Soái vì cuối cùng cũng có thể thổ lộ mối tình thầm kín suốt mười năm qua, cuối cùng họ cũng không bỏ lỡ một tình yêu hạnh phúc.



La Vân Hi chia sẻ rằng anh đã khóc vì quá xúc động với cảnh quay lãng mạn này. Cuối cùng thì Viên Soái, nhân vật của anh cũng có được tình yêu đích thực rồi!

Viên Soái có được tình cảm người mình thương nhớ suốt 10 năm

Nụ hôn tỏ tình dưới trời tuyết trong Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương vẫn đang được khán giả chia sẻ nhiệt tình. Quả là đáng khen cho cặp đôi chính khi họ thực sự sống hết mình vì nhân vật, vì một mối tình 10 năm dài đằng đẵng của Viên Soái và Giang Quân.

Cư dân mạng Việt hết lời khen ngợi La Vân Hi và Bạch Lộc (Nguồn: Cbiz Chuyện chưa kể)

Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương đang phát sóng các tối thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần.

Nguồn tin và ảnh: Weibo, Facebook