Baifern - Nine lần đầu lộ diện, thái độ gây chú ý giữa nghi vấn chia tay vì ồn ào với mẹ tài tử

Ngày 16/7, Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai xuất hiện chung trong sự kiện của một thương hiệu. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau xuất hiện trước truyền thông sau loạt ồn ào liên quan đến mẹ Nine Naphat - nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Chính vì vậy, mọi cử chỉ, hành động của cặp đôi nổi tiếng đều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Ngay khi có mặt tại sự kiện, Baifern và Nine nhanh chóng khiến mọi người trầm trồ bởi ngoại hình nổi bật và vô cùng xứng đôi. Cả hai cũng không ngại bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc đối phương bằng loạt hành động ngọt ngào, thân thiết giữa những cặp đôi đang yêu. Chính điều này đã xóa tan nghi vấn Baifern và Nine chia tay vì bất hòa với mẹ nam diễn viên trong suốt thời gian qua.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat xuất hiện tình tứ tại một sự kiện mới đây

Cặp đôi để lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật trước ống kính máy ảnh dù trước đó vướng phải nghi vấn chia tay vì mẹ Nine Naphat

Cả hai liên tục chăm sóc đối phương chu đáo trong sự kiện

Thậm chí, Baifern còn công khai loạt ảnh tham gia sự kiện cùng bạn trai lên trang cá nhân. Điều này chứng minh tình cảm của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp

Trước đó, vào ngày 3/7 vừa qua, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng nguyên nhân sự việc là do mẹ Nine giận dỗi và chạnh lòng vì dạo này con trai có phần "cuồng" bạn gái.

Dù sau đó, bản thân bà Pimpaka đã lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern nhưng người hâm mộ vẫn đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ 2 bên. Thậm chí, netizen còn lo lắng tình cảm của Baifern và Nine sẽ bị ảnh hưởng và cả hai có thể "đường ai nấy đi" sau drama trên.

Mẹ Nine Naphat hủy theo dõi trang cá nhân Baifern và Nine

Sau đó, cặp đôi cũng hủy theo dõi mẹ Nine, khiến netizen càng tò mò về mối quan hệ giữa Baifern - Nine và mẹ ruột nam diễn viên

Trước đây, mẹ Nine Naphat từng yêu quý và xem Baifern như con cái trong nhà

Nguồn: Instagram, Teenee