Baifern và Nine đồng loạt hủy theo dõi mẹ ruột của nam tài tử

Những ngày vừa qua, cư dân mạng xứ chùa Vàng không ngừng bàn tán xôn xao trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat - nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka hủy theo dõi Baifern Pimchanok trên trang cá nhân. Dù những người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận 2 bên xảy ra bất hòa nhưng người hâm mộ không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau họ. Cho tới mới đây, netizen càng thêm hoang mang khi phát hiện cả Baifern và Nine đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên.

Đáng chú ý, bà Pimpaka cũng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân ngay sau khi bị netizen réo gọi: "Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à? Bởi tôi không muốn nhìn thấy, thấy rồi lại không nhịn được can thiệp vào công việc của con. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ đóng IG, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Điên thật rồi, cả phóng viên lẫn netizen".

Baifern và Nine đều hủy theo dõi trang cá nhân của bà Pimpaka

Điều này khiến người hâm mộ càng thêm bán tín bán nghi về sự bất hòa giữa Baifern - Nine và mẹ ruột nam diễn viên

Trên mạng xã hội, netizen còn tò mò và bàn tán về mối quan hệ hiện tại của Baifern và Nine. Trong khi nhiều người vẫn mong cặp đôi đình đám này có thể hạnh phúc bên nhau thì bắt đầu có một số ý kiến cho rằng Nine nên buông tay Baifern sau drama mẹ ruột bất ngờ hủy theo dõi bạn gái: "Bây giờ không muốn Baifern hẹn hò với Nine nữa. Hai người là bạn thì tốt hơn", "Mẹ bảo con trai mình buông tay Baifern đi, để cô ấy đi tìm người khác. Họ không phải định mệnh của nhau"...

Tuy nhiên hiện tại, có thể thấy tình cảm của Nine và Baifern vẫn vô cùng tốt đẹp. Họ hẹn hò đơn giản dù không thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Đặc biệt, trong tập phát sóng mới nhất của 3 Zapp, Nine Naphat còn hạnh phúc khi nói về Baifern. Anh cho biết cả hai thường xuyên cổ vũ, ủng hộ nhau trong công việc. Thậm chí, nam diễn viên điển trai cũng không ngại thừa nhận bản thân có chút nhớ và bứt rứt khi không được gặp Baifern vì cả hai đều bận rộn với công việc và ít có thời gian rảnh.

Người hâm mộ phát hiện cặp đôi vẫn hẹn hò cùng nhau sau drama trên

Nine không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến Baifern tại 3 Zaap

Nguồn: Teenee, Instagram