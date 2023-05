Hé lộ loạt khoảnh khắc Baifern Pimchanok - Nine Naphat chăm sóc nhau ở sự kiện khiến dân tình ăn no "cẩu lương"

Chiều ngày 8/5, cặp đôi hot nhất nhì Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat lần đầu tiên công khai dự sự kiện cùng nhau kể từ khi xác nhận tìm hiểu nhau vào cuối năm ngoái. Có mặt tại sự kiện, cả hai nhanh chóng khiến truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng trầm trồ bởi ngoại hình nổi bật và vô cùng xứng đôi.

Đáng chú ý, trong suốt sự kiện, Baifern và Nine không ngại bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc đối phương bằng loạt hành động thân thiết giữa những cặp đôi đang yêu. Trong khi Nine Naphat luôn cẩn thận bảo vệ bạn gái ở sự kiện thì mỹ nhân 9X cũng có hành động săn sóc rất tự nhiên và luôn dành cho bạn trai nam thần ánh mắt ấm áp, ngập tràn tình cảm.



Khoảnh khắc Baifern Pimchanok giúp Nine Naphat lấy những mảnh pháo giấy dính trên tóc khiến dân tình "đứng ngồi không yên"

Có thể thấy, cô nàng rất chủ động săn sóc và không ngại giữ lấy cánh tay bạn trai để kiểm tra lại lần nữa

Nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cũng tự nhiên khoác tay bạn trai ở nơi đông người

Baifern luôn nhìn bạn trai với ánh mắt ấp ám và tràn ngập hạnh phúc

Ngược lại, Nine Naphat cũng thể hiện sự ga lăng và luôn chăm sóc Baifern cẩn thận trong suốt sự kiện. Anh chàng chủ động ôm eo bạn gái khi thấy có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ trước mặt

Nine đưa tay ra đỡ Baifern ngay trên sân khấu

Cả hai công khai nắm tay nhau khiến khán giả bên dưới hò hét không ngừng

Nam thần 9X che chở bạn gái trước "cơn mưa pháo giấy"

Sau khi tham gia sự kiện, Baifern và Nine tiếp tục phát "đường" trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ chùa vàng. Tại đây, cả hai khiến dân tình phấn khích khi chính thức xác nhận là người yêu. Nine Naphat hạnh phúc cho biết sau khi họ yêu nhau, Baifern cho thấy một khía cạnh khác rất dễ thương và đáng yêu mà trước giờ anh chàng chưa từng thấy. Ngay cả khi trở thành người yêu của nhau, Nine vẫn muốn tiếp tục tán Baifern và đem lại nguồn năng lượng tốt nhất cho cô ấy mỗi ngày.

Đáp lại lời chia sẻ thú vị của bạn trai, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cũng vui vẻ cho biết: "Nine gọi điện và nói với tôi mỗi ngày rằng anh ấy muốn tán tỉnh tôi, muốn làm cho mỗi ngày của tôi đều vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng không từ chối anh ấy. Nếu anh ấy muốn tán cả đời thì cứ tán thôi".

Cả hai thoải mái chia sẻ về đối phương và mối quan hệ tình cảm tốt đẹp ở hiện tại

Loạt khoảnh khắc khiến dân tình "tan chảy" của cặp đôi trong buổi phỏng vấn

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hiện là một trong những cặp đôi hot nhất xứ chùa vàng

Nguồn: Twitter