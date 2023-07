Baifern Pimchanok bất ngờ bị mẹ Nine Naphat bỏ theo dõi, netizen thi nhau đồn đoán nguyên nhân

Ngày 3/7, Teenee đưa tin mẹ ruột nam thần Nine Naphat - nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon đã nhấn hủy theo dõi Baifern Pimchanok trên trang cá nhân. Không những vậy, bà cũng hủy theo dõi con trai ruột. Thông tin này đã ngay lập tức gây sự chú ý của cư dân mạng và khiến netizen bàn tán không ngừng.

Theo đó, nhiều người tỏ ra hoang mang và tò mò về hành động này của mẹ Nine Naphat. Trên thực tế, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay vẫn theo dõi tài khoản của bà. Một bộ phận netizen hài hước cho rằng phải chăng nguyên nhân khiến mẹ Nine Naphat bỏ theo dõi Baifern là do giận dỗi, ghen tị vì dạo này con trai Nine Naphat quá "dính" bạn gái.

Mẹ Nine Naphat hủy theo dõi trang cá nhân của con trai và Baifern Pimchanok

Mới đây nhất, mẹ Nine Naphat đã chính thức lên tiếng về thông tin hủy theo dõi Baifern. Bà chia sẻ với Khaosod: "Không phải hủy theo dõi, có thể do lỗi từ Instagram. Thỉnh thoảng, Instagram có vấn đề, tôi cũng không biết, tôi phải nhờ người khác kiểm tra giúp". Đồng thời, nữ diễn viên Pimpaka Siangsomboon cũng khẳng định bản thân không hề có vấn đề gì với Baifern.

Đáng chú ý, trước đây, khi Baifern Pimchanok và Nine Naphat chưa xác nhận hẹn hò, mẹ của nam diễn viên chính là người chủ động khuyên con trai hãy tán tỉnh Baifern trong một cuộc họp báo. Bà Pimpaka cho biết mình hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này. Khi ấy, người hâm mộ của cặp đôi còn vô cùng thích thú khi biết nữ diễn viên đình đám được mẹ của Nine Naphat yêu quý và cưng chiều như người một nhà.

Mẹ Nine Naphat yêu mến Baifern từ khi cặp đôi còn chưa chính thức quen nhau

Họ còn từng đi du lịch cùng nhau ở Milan, Ý

Hành động nhấn hủy theo dõi Baifern lần này của bà Pimpaka Siangsomboon không khỏi khiến công chúng bất ngờ

Nguồn: Khaosod, Teenee