Bài toán "gây lú" nhất hiện tại: "Mỗi bể có số lượng cá bằng nhau, hỏi có bao nhiêu cá trong mỗi bể?"

Trong thời đại thông tin bùng nổ, việc học tập không còn giới hạn trong bốn bức tường lớp học, đặc biệt là với học sinh cấp 1. Bài toán dành cho học sinh ngày càng khó, đòi hỏi sự tư duy logic và khả năng sáng tạo. Điều này một mặt là bước tiến lớn trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đồng thời cũng tạo ra không ít thách thức và sự bối rối cho phụ huynh trong quá trình hướng dẫn con học tập, bởi đôi khi những bài toán của con có thể khác biệt và vượt xa so với những gì họ từng biết và hiểu.

Mới đây, một phụ huynh đã đăng tải bài toán lớp 2 của lớp con mình lên mạng xã hội. Được biết, bài toán này được học sinh ôn luyện trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc thi toán quốc tế.

Cụ thể, bài toán như sau: "Each fish tank has the same number of fish. How many fish are there in each fish tank? (Mỗi bể cá có số lượng cá bằng nhau. Có bao nhiêu con cá trong mỗi bể cá)".

Đáp án cụ thể lần lượt như sau: A. 3; B.4; C.5; D.6.

Một vị phụ huynh đã chia sẻ bài toán "gây lú" này nhờ netizen giải giúp

Vì thấy bài toán này có gì đó "sai sai" nên vị này đã đăng tải bài toán này lên để nhờ mọi người giúp đỡ. Không chỉ phụ huynh này, mà nhiều người cũng vô cùng bối rối bởi dữ kiện đề bài cho gần như không hỗ trợ gì để học sinh giải toán cả. Rõ ràng bài chỉ đưa dữ kiện "mỗi bể cá có số lượng cá bằng nhau", nhưng lại hỏi "có bao nhiêu con cá trong mỗi bể cá".

Một số bình luận của dân tình trước bài toán này:

- Bài Toán hỏi như hỏi luôn.

- Ủa có thật là bài toán lớp 2 không? Mình năm nay 40 tuổi rồi đọc mà không biết trả lời như thế nào. Hay Toán quốc tế nó phải vậy?

- Ai có cách giải không có mình tham khảo mới, chứ đọc xong sốc thật sự.

- Ủa rồi cho dữ kiện là mỗi bể cá có số lượng cá bằng nhau, thì liên quan gì đến việc trong bể cá có bao nhiêu con cá?

- Toán của học sinh tiểu học giờ khó thật đấy.

Thật ra, đây không phải lần đâu tiên toán tiểu học khiến phụ huynh "sốc" toàn tập. Trước đó, trên tờ Sohu, một phụ huynh với nickname Yumi MaMa đã chia sẻ lại bài toán cực "hack não" mà con đang học tiểu học vừa gặp phải. Không chỉ học sinh, mà nó còn khiến phụ huynh "vắt óc suy nghĩ" mãi nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải.

Cụ thể bài toán như sau: "Trên thuyền có 75 con bò, 34 con dê, hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?".

Không biết do nhầm lẫn trong khâu ra đề bài hay người ra đề... cố tình, dù sao thì những bài toán "hack não" này chắc chắn đã khiến các bậc phụ huynh được phen đau đầu, đúng không?