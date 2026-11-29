24 năm trôi qua và đây vẫn là bài hát nổi tiếng bậc nhất, phủ sóng cả nước, đưa Mỹ Tâm trở thành tên tuổi quốc dân.

Tối 27/11, Mỹ Tâm đăng tải đoạn video trình diễn ca khúc Cây Đàn Sinh Viên tại concert See The Light Day 2 ở TP.HCM. Đáng chú ý, nữ ca sĩ bất ngờ quên lời ngay trên sân khấu. Thay vì né tránh, cô chủ động chia sẻ lại sự cố cùng lời xin lỗi hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

Mỹ Tâm đăng video biểu diễn Cây Đàn Sinh Viên tại concert See The Light D-2

Cây Đàn Sinh Viên là một trong những ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi Mỹ Tâm và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Sáng tác của nhạc sĩ Quốc An ra mắt năm 2002, nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới trẻ nhờ giai điệu gần gũi cùng ca từ gợi nhắc những năm tháng sinh viên xa nhà, nhiều thiếu thốn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Hình ảnh cây đàn guitar và những buổi sinh hoạt văn nghệ của tuổi trẻ trong bài hát đã chạm đến tâm tư của đông đảo người nghe.

Mỹ Tâm và nhạc sĩ Quốc An

Đặc biệt, phiên bản do Mỹ Tâm thể hiện góp phần đưa ca khúc phủ sóng rộng rãi, trở thành một trong những bản hit quan trọng ở giai đoạn đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ. Năm 2002 cũng là thời điểm Mỹ Tâm tạo nên bước tiến mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt. Sau album đầu tay Mãi Yêu phát hành năm 2001, cô liên tiếp ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Cây Đàn Sinh Viên, Ban Mai Tình Yêu, Tình Lỡ Cách Xa và Hát Với Dòng Sông.

Khi ấy, Mỹ Tâm vừa tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, bắt đầu xây dựng vị thế của một giọng ca trẻ nổi bật. Cây Đàn Sinh Viên không chỉ giúp cô tiếp cận đông đảo khán giả trẻ mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tạo dựng tên tuổi. Một năm sau, album Yesterday & Now tiếp tục đưa Mỹ Tâm lên một nấc thang mới với những ca khúc được yêu thích rộng rãi như Ước Gì, Họa Mi Tóc Nâu và Niềm Tin Chiến Thắng.

Cây Đàn Sinh Viên là một trong những cú hit đầu đời đưa Mỹ Tâm nổi tiếng quốc dân

Sau 24 năm, Cây Đàn Sinh Siên vẫn là ca khúc được nhiều thế hệ khán giả thuộc lòng. Bài hát không chỉ gắn với thanh xuân của những người từng ngồi trên giảng đường mà còn trở thành một phần ký ức của đời sống âm nhạc Việt Nam đầu những năm 2000. Vì vậy, tiết mục tại See The Light Day 2 cũng mang đến cảm giác hoài niệm đặc biệt cho người nghe.

Sau 24 năm, Cây Đàn Sinh Siên vẫn là ca khúc được nhiều thế hệ khán giả thuộc lòng

Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, Mỹ Tâm bất ngờ không nhớ lời bài hát. Sau chương trình, nữ ca sĩ đăng lại video trên trang cá nhân và tự trêu mình: “Đời guitar có cây đàn sinh viên…. Ai mình biết mà hát bài này cũng sẽ lịu một lần trong đời… ngay cả chính mình…. Trời ơi quê…. Ngàn lần xin lỗi… Bài học rút ra là đừng giỡn với ban nhạc và những người thích đùa!”

Lời chia sẻ chân thật, pha chút hài hước của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng sự cố nhỏ không làm ảnh hưởng đến tiết mục, thậm chí còn khiến hình ảnh nữ ca sĩ trở nên gần gũi hơn. Việc cô thoải mái công khai khoảnh khắc quên lời cũng nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Đêm diễn See The Light Day 2 tại TP.HCM có quy mô lớn, với khoảng 25.000 khán giả

Đêm diễn See The Light Day 2 tại TP.HCM có quy mô lớn, với khoảng 25.000 khán giả. Mỹ Tâm đảm nhận toàn bộ chương trình mà không có ca sĩ khách mời. Trong gần 5 tiếng, cô trình diễn liên tục 40 ca khúc, đưa khán giả qua nhiều giai đoạn và màu sắc âm nhạc khác nhau.

Mỹ Tâm hoạt động ngót nghét 30 năm vẫn năng lượng như ngày đầu

Một khoảnh khắc quên lời có thể khiến nữ ca sĩ phải gửi lời xin lỗi, nhưng cũng cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc đã đồng hành cùng cô suốt hàng chục năm. Với Cây Đàn Sinh Viên, điều còn lại sau 24 năm không chỉ là một bản hit trong sự nghiệp Mỹ Tâm, mà còn là ký ức âm nhạc được nhiều thế hệ khán giả cùng chia sẻ.