Bạch Tuyết nhà Disney lộ tạo hình chính thức đầu tiên, liệu có kém sắc như hậu trường trước đó?

Sau thời gian dài khiến người xem trông ngóng, Disney đã chính thức "thả xích" bức ảnh chính thức đầu tiên của Bạch Tuyết phiên bản live-action. So với nhiều bức hình hậu trường bị "rò rỉ" trước kia, liệu Bạch Tuyết có "xé nháp" và thật sự gây ấn tượng với người xem trong hình ảnh lần này?

Trong bức ảnh mới được Disney tung ra, nữ chính Bạch Tuyết (do Rachel Zegler đóng) bận bộ quần áo quen thuộc giống bản hoạt hình, với phần trên xanh lam và phần tà váy màu vàng. Xung quanh cô là sự xuất hiện của 7 chú lùn, khác với những thông tin trước đó về việc các nhân vật kinh điển này bị loại bỏ và thay thế. Theo hình ảnh, 7 chú lùn sẽ có sự can thiệp của kỹ xảo 3D chứ không do người thật đóng 100%.

Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Cận cảnh Bạch Tuyết

Tuy có phần váy áo được xem là bám sát bản gốc nhưng hình ảnh lần này của Bạch Tuyết vẫn không khiến khán giả thích thú hơn là bao. Bởi lẽ phần quan trọng nhất làm nên thương hiệu của nàng công chúa này - màu da vẫn gây tranh cãi kịch liệt. Nhiều người khẳng định phần "da trắng như tuyết" đã hoàn toàn bị khắc họa sai lệch. Một số netizen còn khẳng định sẽ theo team hoàng hậu ác độc, nhân vật được xác nhận do Gal Gadot thể hiện.

Bình luận của khán giả

Mặt khác, một số khán giả vẫn mong chờ trailer đầu tiên ra mắt, khi ấy đánh giá Bạch Tuyết vẫn không vội. Trước mắt, việc giữ lại đông đủ 7 chú lùn là tín hiệu tốt so với nhiều tranh cãi thay đổi nguyên tác trước đó. Theo lời Rachel Zegler, bản phim Bạch Tuyết này sẽ có nhiều thay đổi, thậm chí giảm bớt vai trò của hoàng tử.

Bạch Tuyết và hoàng hậu ngoài đời

Trước mắt, thứ thay đổi rõ rệt nhất của Bạch Tuyết chính là lịch chiếu, khi Disney xác nhận dời phim từ ngày cũ 22/3/2024 đến tận 21/3/2025.