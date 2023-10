Xuất hiện nàng Bạch Tuyết như từ truyện bước ra, được khen trẻ đẹp gấp 100 lần phiên bản Disney

Sau những tranh cãi về Nàng Tiên Cá, Bạch Tuyết sẽ là dự án live-action tiếp theo của Disney. Với việc tuyển nữ chính Rachel Zegler đóng chính, Disney một lần nữa tạo nên làn sóng tranh cãi lớn, từ vẻ ngoài của cô nàng đến những thay đổi "chóng mặt" về cốt truyện. Giờ đây, khán giả lại chuyển sự chú ý sang một dự án Bạch Tuyết khác, trong đó nữ chính được khen ngợi hết lời.

Trong đoạn teaser của bộ phim Snow White and the Evil Queen, nữ chính vào vai Bạch Tuyết xuất hiện chớp nhoáng nhưng nhanh chóng trở thành đề tài "gây sốt" vì quá xinh đẹp. Vào vai nàng công chúa lâu đời này là nữ diễn viên trẻ sinh năm 2001 Brett Cooper.

Snow White and the Evil Queen do hãng Daily Wire sản xuất và dự kiến được phát hành vào năm 2024 trên nền tảng Bentkey của hãng vốn ưu tiên các sản phẩm dành cho khán giả nhí.

Tạo hình Bạch Tuyết của nữ chính Brett Cooper

Tạo hình của nàng Bạch Tuyết mới này được khán giả khen ngợi hết lời, chí ít là bám sát nguyên tác với những mô tả "môi đỏ như son", "tóc đen như gỗ mun", "da trắng như tuyết". Có ý kiến còn cho rằng phiên bản của Cooper tuyệt gấp 100 lần so với bản Disney do Rachel Zegler thể hiện.

"Mong chờ Brett Cooper tuyệt vời hơn gấp trăm lần Rachel Zegler"

Khán giả ấn tượng với nữ chính Brett Cooper

Khán giả bình luận: - Chắc sẽ khó thắng được Disney nhưng tui vẫn thích bản này hơn. - Nhìn nhan sắc đã thấy ưng rồi, da trắng - tóc đen - môi đỏ đúng nguyên tác. - Xinh quá luôn. - 100 điểm, nhưng phát hành trực tuyến thôi. - Ekip còn thẳng thừng chê Disney mà, rõ ràng là "tuyên chiến".

Theo Deadline đưa tin, biên kịch phim Jeremy Boering còn có nhiều nhận xét hướng đến Disney thời gian gần đây. Boering cho biết: "Dù vẫn đang dùng tên tuổi của ngài Walt nhưng Disney dường như đã bỏ rơi di sản của ông", đồng thời cho rằng Disney đang hướng khán giả nhí đến những điều sai trái. Ngoài ra, Boering mong rằng định hướng nền tảng Bentkey sẽ có được thành quả lớn trong tương lai "Tôi mong chúng tôi sẽ được như thời hoàng kim của Disney, một studio nhỏ với những ý tưởng lớn và lòng can đảm theo đuổi chúng đến cùng".