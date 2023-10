Lan Phương: Tôi lo sốt vó, sợ mình lỡ có thai khi quay Tết Ở Làng Địa Ngục

Lan Phương có thể được xem là một trong những diễn viên năng nổ nhất trên màn ảnh Việt năm nay. Vừa có khoảng thời gian khá thành công với vai Hà trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Lan Phương lại gây bất ngờ lớn khi tham gia dự án kinh dị dài tập hiếm hoi trong sự nghiệp - Tết Ở Làng Địa Ngục, cũng là bộ phim đang thống trị BXH Netflix Việt Nam thời gian này.

Điều đáng nói, trong xuyên suốt khoảng thời gian đóng phim vừa qua, Lan Phương lại đón chào một tin vui nữa đến với mình, đó là có em bé thứ 2. Việc có thai trong lúc sự nghiệp diễn xuất đang có sự chuyển biến, phát triển mới khiến Lan Phương khá đắn đo và gặp khó khăn. Trong buổi trò chuyện lần này, nàng Thập Nương của Tết Ở Làng Địa Ngục sẽ chia sẻ mọi thứ về lần đầu đảm nhận vai diễn "quỷ quyệt" như vậy trên màn ảnh.

Sau những vai diễn về đề tài gia đình, tại sao chị đồng ý tham gia dự án có phần kinh dị như Tết Ở Làng Địa Ngục?

Tết Ở Làng Địa Ngục một thể loại phim hoàn toàn mới, mang đến một câu chuyện khác, nhân vật hoàn toàn khác với tôi. Cho nên đây là một cơ hội để xem bản thân có thể làm được đến đâu.

Trong trailer nhân vật của Lan Phương xuất hiện khá ít ỏi. Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn lần này?

Nhân vật của tôi - Thập Nương may mắn là sẽ tham gia xuyên suốt từ bản truyền hình cho đến điện ảnh Kẻ Ăn Hồn, 2 câu chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh chung một cái làng, về một cái băng cướp như vậy. Nhân vật này tạo ra những thù hận, “đầu têu” của mọi sự giết chóc xảy ra trong làng đấy. Thập Nương xuất hiện ít nhưng vai trò rất quan trọng, mỗi lần xuất hiện đều rất đặc biệt.

Ban đầu phải thú thật rằng tôi không nghĩ đây là một vai khó, đơn giản chỉ là một con quỷ hay mụ phù thủy ác độc, làm những điều xấu xa, dọa giết người. Thế nhưng khi làm việc với đạo diễn Trần Hữu Tấn, tôi mới phát hiện Thập Nương có rất nhiều điều để khai thác và diễn xuất. Cảnh nào Thập Nương xuất hiện thì tại đó đều phải vừa có sự thù hận, có nỗi đau, có sự uất ức và cả sự thỏa mãn. Đó là khi tôi nhận ra đây là vai khá khó với mình.

Chị đã chuẩn bị tâm lý lẫn thể lực ra sao trước khi tham gia phim? Có điều gì khiến chị lo lắng không?

Đối với tôi điều khó khăn nhất ban đầu đó là quá trình sắp xếp công việc để quay phim. Hồi đấy tôi phải quay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, còn là một trong những vai chính nữa nên tôi phải thu xếp làm sao để quay song song, gần như là mỗi ngày đi đi về về Hà Giang. Phải thú thật rằng quãng đường lên Hà Giang rất xa, tổng đi và về mất đến 19 tiếng đồng hồ bao gồm cả 1 tiếng đi xe máy lên - xuống núi.

Nghe cực vậy nhưng lúc đó tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều về thể lực đâu. Quan trọng là tôi thích công việc đang làm thì tự nhiên trong người cũng có một sức mạnh vô hình, đồng thời nó còn là trách nhiệm nữa. Mình đã nhận lời dự án này song song với dự án khác thì phải có trách nhiệm và hoàn thành thật tốt.

Thời điểm quay Tết Ở Làng Địa Ngục có trùng với thời điểm chị bắt đầu có em bé không?

May là quay xong phim rồi mới phát hiện ra mình có em bé đấy! (cười) Thật ra lúc đạo diễn mời tôi tham gia Tết Ở Làng Địa Ngục, tôi từng chần chừ, từ chối vì 2 lý do. Một là tôi… sợ ma. Tôi không nghĩ bản thân hợp với thể loại kinh dị, máu me. Thứ 2, tôi và chồng khi ấy đúng là có kế hoạch sinh em bé, sợ là khi phim bấm máy được mấy tháng mà tôi lại có thai thì việc di chuyển, đi lên đi xuống chắc khó dữ lắm.

Ai ngờ đến tận khi phim gần bấm máy thì tôi vẫn chưa có em bé, thế nên đã đi xin đạo diễn cho đóng phim lại. Quay xong phim này là tôi mới phát hiện mình có thai, trùng vào thời điểm còn 2 tuần cuối của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Đắn đo như vậy thì ông xã có khuyên nhủ gì không? Hay thậm chí ngăn cản chị tham gia phim?

Anh ấy ủng hộ hoàn toàn là đằng khác. Ông xã của tôi rất thích tôi thử thách một nhân vật mới và đặc biệt là kinh dị, cũng là thể loại tôi chưa bao giờ tham gia.

Trên thế giới cũng có nhiều trường hợp sao nữ chọn quay phim khi đang “bầu bí”. Lan Phương nghĩ mình sẽ quyết định thế nào trong trường hợp này?

Tôi sợ nếu mình có thai thì chắc chắn tôi không thể theo phim. Nếu mà quay ở tại Hà Nội thì còn đi lại được, nhưng mà quãng đường lên tận Hà Giang rất xa xôi, tương đương với khi tôi ngồi máy bay từ đây sang Úc thăm gia đình chồng. Đến tận lúc quay, tôi vẫn lo sốt vó lỡ mình có thai thì làm sao. Nhưng nếu thật sự trường hợp đó xảy ra thì phải chịu, “đã đâm lao thì phải theo lao” thôi vì trách nhiệm của mình mà. Có thai thì có thai, đã cam kết với đoàn phim rằng sẽ làm tốt thì bằng mọi giá tôi vẫn phải tiếp tục.

Tham gia bộ phim lấy cảm hứng từ truyện, chị chọn bám sát kịch bản hay có nảy sinh ý tưởng mới nào cho nhân vật không?

Thường thì tôi 100% theo kịch bản, vì tôi luôn tôn trọng nguyên tác, câu chuyện và hình ảnh trong trí tưởng tượng của tác giả tạo nên. Tôi sẽ dựa trên ý tưởng của tác giả để biến hóa thành của mình, khiến nhân vật trở nên sống động hơn thôi.

Như tôi có chia sẻ, lúc đọc kịch bản thì nhân vật theo tôi nghĩ khá là một chiều, chưa thấy rõ được nhiều tầng tầng lớp lớp cảm xúc khác. Đến khi trao đổi sâu hơn với đạo diễn thì tôi mới phát hiện nhân vật có rất nhiều chiều cảm xúc, và điều đó càng khiến tôi hứng thú với nhân vật hơn. Mỗi khi diễn được một cảnh khó tôi thấy rất vui vì ít nhiều mình đã chinh phục được nhân vật.

Quá trình hóa trang vai này như thế nào, có mất nhiều thời gian không?

Cũng tùy cảnh. Ở tạo hình Thập Nương phiên bản “bình thường” thì quá trình hóa trang khá nhanh, chỉ hơi mất thời gian làm xong bộ tóc cầu kỳ của nhân vật. Còn có những cảnh tạo hình, hiệu ứng đặc biệt thì sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để hóa trang xong. Đỉnh điểm là ở bản điện ảnh, tôi nhớ có một cảnh Thập Nương phải mất 5 tiếng đồng hồ để hóa trang. Khi xem phim thì chắc chắn khán giả sẽ hiểu tại sao, vì nhìn tôi khi đó rất kinh khủng, mặt lúc đó toàn lỗ, vừa máu me có nhiều chỗ cháy sém nữa. Lúc đấy trông tôi ghê lắm, ekip đắp một lớp da giả từ mặt xuống cổ rồi liền với cả 2 tay.

Tôi nghĩ khi xem đến bản điện ảnh, khán giả sẽ còn bất ngờ hơn vì Thập Nương còn tạo hình và câu chuyện rất thú vị.

Điều gì hay cảm xúc gì ở nhân vật khiến chị ấn tượng nhất?

Tôi nghĩ là nỗi đau. Như có lần tôi đi thu voice-off bổ sung cho nhân vật vì Thập Nương có nhiều đoạn độc diễn. Khi xem lại cảnh của mình, không hiểu sao tôi đã khóc ngay lập tức ngay giữa studio. Tôi cảm nhận rõ được ở Thập Nương có một nỗi đau rất lớn. Cô ấy mất toàn bộ gia đình, từ một người có tất cả trở nên cô độc và chỉ còn đúng một mình cùng đứa con trong bụng chưa chào đời. Cô ấy ôm nỗi đau và sự uất hận đó, đưa đến sự hi sinh to lớn nhất lúc bấy giờ để tìm cách trả thù những người đã tạo nghiệt với gia đình của cô.

Quay ở nơi rừng núi như Hà Giang, chị có gặp khó khăn hay sự cố nào không?

Trong thời điểm quay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình thì tôi đã bị thương, trật chân khá nặng. Cường độ quay phim hầu như liên tục hằng ngày khiến tôi không có thời gian hồi phục và nghỉ ngơi. Hôm nay quay Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình xong rồi lại tập tễnh lên Hà Giang quay Tết Ở Làng Địa Ngục, mà Hà Giang thì toàn là núi và đèo. Đã vậy trong những cảnh diễn tôi toàn chạy thôi chứ đâu có đi bình thường, vô hình trung làm tổn thương cổ chân nhiều hơn.

Vai Thập Nương chủ yếu độc thoại, quay một mình. Vậy Lan Phương chắc ít khi gặp gỡ bạn diễn khác lắm?

Vai Thập Nương phần lớn là độc thoại, diễn một mình nhưng thực chất quá trình này chỉ 50% mà thôi. 50% còn lại tôi vẫn có dịp gặp gỡ, đóng chung với các bạn diễn. Trải nghiệm nào với tôi cũng là trải nghiệm tốt và hay ho cả. Diễn một mình có cái khó riêng, chỉ trong một cảnh quay 5-10 phút thì tự bản thân mình phải làm sao có được sự thú vị và cảm xúc của nhân vật. Còn khi có các bạn diễn thì họ sẽ là người tác động đến mình, khiến cho mình dễ dàng có cảm xúc để tương tác ngược lại với họ.

Lần này dàn cast lại là sự kết hợp 2 miền Nam - Bắc. Lan Phương đánh giá mối quan hệ giữa các bạn diễn thế nào?

Tôi sống trong Nam từ năm 10 tuổi rồi nên bên trong tôi tổng hòa rất rõ ràng của con người cả 2 miền Nam và Bắc. Vì vậy tôi rất dễ làm quen với cách sinh hoạt, nói chuyện và thậm chí đùa giỡn của mọi người. Với đoàn phim này, địa điểm quay Hà Giang là nơi không có bất kỳ tiện ích gì, thậm chí không có Internet nên đó cũng là điều kiện để mọi người quây quần, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thời gian ở cùng nhau khá ít nhưng sự gắn kết của mọi người với nhau rất là lớn.

Quay nhiều cảnh ghê rợn, tâm linh vậy Lan Phương có bị ám ảnh khi về nhà không?

Tôi từng sợ là có, nhưng ngạc nhiên là không nhé! Tôi còn nhớ hồi sinh viên tôi đã từng tham gia phim tốt nghiệp kinh dị, đóng một cảnh ghê rợn là rửa mặt mà có dính máu nên ám ảnh lắm, đến tận mấy năm sau cứ mỗi lần rửa mặt lại sợ. Vậy mà không ngờ đến khi làm việc với đoàn Tết Ở Làng Địa Ngục thì nhận ra mình đã trưởng thành từ lúc nào không hay, cũng không còn sợ hãi nhiều nữa.

Kế hoạch diễn xuất của "mẹ bầu" Lan Phương trong tương lai gần là gì?

Thật ra anh Trần Hữu Tấn cũng có ý định mời tôi đóng một vai khá quan trọng trong bộ phim điện ảnh kinh dị tiếp theo là Con Cám, mà rất tiếc là không thành vì khi ấy bụng tôi quá to rồi. (cười) Hy vọng vào tháng 3 này sau khi em bé ra đời thì tôi sẽ có nhiều cơ hội phim ảnh thú vị khác.

Cảm ơn Lan Phương về những chia sẻ thú vị về vai diễn và cuộc sống!