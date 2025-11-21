Bách Ka bùng nổ tại VCK: Cầu thủ nhỏ con ‘gánh team’ Huế với 3 bàn sau 2 trận khiến khán giả dậy sóng

Trong bầu không khí sôi động ấy, Diệp Dụng Bách (Đại học Huế) trở thành một trong những câu chuyện khiến khán giả đặc biệt chú ý – một đại diện tiêu biểu cho bản lĩnh, nỗ lực và khát vọng của thế hệ sinh viên Việt Nam.

Diệp Dụng Bách trong màu áo Đại học Huế tại VCK Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360

"Bách Ka" – gương mặt truyền cảm hứng từ đất Huế

Diệp Dụng Bách, sinh viên năm hai Khoa Giáo dục Thể chất, xuất hiện trong đội hình Đại học Huế tại VCK năm nay. Bạn bè gọi cậu bằng cái tên thân mật "Bách Ka" – một cầu thủ luôn toát lên sự giản dị, khiêm nhường nhưng đầy khác biệt trên sân bóng. Không sở hữu thể hình vượt trội, nhưng Bách lại có lối chơi thông minh, kỹ thuật mềm mại và những pha xử lý khiến khán giả phải bật dậy khỏi ghế mỗi lần xem đội Huế thi đấu.

Chỉ sau hai lượt trận, Bách đã có 3 pha lập công, trở thành điểm sáng lớn nhất của bảng A. Bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Đại học Bách khoa Hà Nội khiến cả nhà thi đấu nổ tung. Ở lượt trận kế tiếp, cú đúp của Bách giúp Đại học Huế đánh bại Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM 3-2 – một chiến thắng mở ra hy vọng lớn cho hành trình tiến sâu tại giải.

Từ sân bùn Huế đến sân chơi toàn quốc

Ít ai biết rằng trước khi đến với bóng đá sinh viên, Bách từng là niềm hy vọng của bóng đá học đường Huế, giành Huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng Toàn Quốc 2024. Những năm tháng tập luyện dưới thời tiết thất thường của miền Trung đã tạo nên một tiền vệ trung tâm lì lợm, bền bỉ và đầy bản lĩnh.

Thế nhưng con đường đến VCK 2025 lại không hề dễ dàng. Huế chìm trong mưa lũ trước ngày khởi hành, đội bóng phải nghỉ tập 10 ngày liên tiếp và chỉ có hơn một tuần để chuẩn bị. Vậy mà khi bước vào sân, các cầu thủ Đại học Huế – đặc biệt là Bách – đã chơi như thể chẳng hề gặp trở ngại nào, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tập thể trẻ này.

Câu chuyện của Bách và Đại học Huế tại giải năm nay là minh chứng cho khát vọng thể hiện và bản lĩnh của tuổi trẻ sinh viên Việt Nam

Khi được hỏi về phong độ ấn tượng của mình, Bách chỉ gãi đầu và nói: "Em vẫn chưa hài lòng." Với cậu, mục tiêu luôn là đi đến cuối cùng, chạm tay vào chiếc cúp mà Đại học Huế đang mơ ước.

Giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp của Bách từng dang dở vì hạn chế thể hình, nhưng tình yêu bóng đá thì chưa bao giờ tắt. Cậu chọn ngành Giáo dục Thể chất để một ngày nào đó trở thành thầy giáo – người truyền đam mê cho thế hệ sau. Bởi với Bách, bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Huế bứt phá – Cục diện bảng A, B thay đổi chóng mặt

Ngày thi đấu 20/11 khép lại với nhiều biến động lớn ở bảng A và B.Nhờ cú đúp của Dụng Bách, Đại học Huế kết thúc với 4 điểm, tạm đứng nhì bảng A – ngang bằng với chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội, đội vừa thắng 8-0 trước Đại học Cửu Long. Tại bảng B, Đại học CNTT & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên giữ vững ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 1-0 trước Đại học Phương Đông. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đứng nhì bảng sau trận hòa 0-0 trước Đại học Văn Lang.



Trong bối cảnh nhiều ông lớn đang tăng tốc, câu chuyện nghị lực của Diệp Dụng Bách càng trở nên nổi bật – một hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay.

TV360 – nơi lan tỏa câu chuyện nghị lực của Bách Ka

Song song với những pha bóng ấn tượng, hành trình của Diệp Dụng Bách lan tỏa sâu rộng nhờ vai trò đồng hành của TV360, đơn vị tài trợ danh xưng và là nền tảng phát sóng chính thức của giải.

TV360 ghi lại trọn vẹn từng pha bóng, từng khoảnh khắc bùng nổ, từng giọt mồ hôi của cầu thủ sinh viên. Không chỉ đưa hình ảnh từ sân cỏ đến màn hình, TV360 còn giúp gia đình, bạn bè và người hâm mộ theo dõi, ủng hộ các tài năng trẻ mọi lúc, mọi nơi – trở thành cầu nối cảm xúc đúng nghĩa.

Với TV360, Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360 không chỉ là một giải đấu, mà là sân khấu để những câu chuyện nỗ lực và bản lĩnh được kể bằng hình ảnh, cảm xúc và đam mê.

